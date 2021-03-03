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Песков не смог вспомнить случаев помощи России от США в последнее время

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не помнит, чтобы США в последнее время как-либо помогали России. Об этом он заявил журналистам, комментируя заявление американского Госдепартамента о том, что Вашингтон прекращает оказывать России любую помощь, кроме гуманитарной.

«Я, к своему стыду, сейчас не могу припомнить в последнее время, какую помощь оказывала Америка России. Поэтому не могу ответить на ваш вопрос. Я тут затрудняюсь сказать, от чего в данном случае США отказываются. Мне неизвестно о какой-либо помощи», — сказал Песков.

Вчера США ввели санкции в отношении высокопоставленных российских чиновников, которых сочли причастными к отравлению боевым химическим веществом из группы «Новичок» основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального и его последующего ареста. Ограничения были наложены на семь человек: заместителей министра обороны России Алексея Криворучко и Павла Попова, первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко, начальника управления президента по внутренней политике Андрея Ярина, директора Федеральной службы безопасности Александра Бортникова, директора Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова и генерального прокурора России Игоря Краснова. В МИДе России пообещали ответить США и ЕС на новые санкции. 

В то же время в заявлении Госдепартамента США говорилось, что американская сторона прекращает оказывать России помощь в соответствии с законом об иностранной помощи от 1961 г. Исключением является срочная гуманитарная помощь, поставки продовольствия или других сельскохозяйственных товаров и продуктов.

Ранее по теме: США и ЕС ввели санкции в связи с делом Навального против российских силовиков

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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