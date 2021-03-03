Песков не смог вспомнить случаев помощи России от США в последнее время

Вчера США ввели санкции в отношении высокопоставленных российских чиновников, которых сочли причастными к отравлению боевым химическим веществом из группы «Новичок» основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального и его последующего ареста. Ограничения были наложены на семь человек: заместителей министра обороны России Алексея Криворучко и Павла Попова, первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко, начальника управления президента по внутренней политике Андрея Ярина, директора Федеральной службы безопасности Александра Бортникова, директора Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова и генерального прокурора России Игоря Краснова. В МИДе России пообещали ответить США и ЕС на новые санкции.