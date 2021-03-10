Украина заявила о доработке плана урегулирования в Донбассе
Киев доработал план мирного урегулирования конфликта в Донбассе в соответствии с Минскими соглашениями, заявил глава администрации президента страны Андрей Ермак, передает «Укринформ».
«Сегодня на столе лежит конкретный план мирного урегулирования, предложенный Германией и Францией, доработанный Украиной, который, как мы считаем, отвечает духу «Минска», — сказал Ермак. Он отметил, что план станет «предметом мощного обсуждения через неделю — две» во время видеоконференции в «нормандском формате».
На ней, по словам Ермака, будут обсуждаться так называемые кластеры в Минское соглашение, которые могут «стать в случае согласования основой для Дорожной карты, которая закончилась бы установлением мира на Донбассе, реинтеграцией оккупированных территорий и проведением местных выборов». «Подчеркиваю, план мирный — на столе... и мы очень ожидаем такой же позиции со стороны РФ», — сказал глава офиса украинского президента.
Он подчеркнул, что если Россия не согласится с положениями плана, то «это означает, что она не хочет прекращения войны и наступления мира на территории Донбасса».
Ранее правительство Украины приняло изменения в Стратегию интегрированного управления границами страны, согласно которой оно надеется вернуть контроль над государственной границей с Россией в районах, подконтрольных самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР) к 2025 г. Кроме того, глава украинский делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил о готовности Киева на радикальные шаги, если переговоры по Донбассу останутся в тупике, а Москва продолжит не признавать себя стороной конфликта.
ДНР и ЛНР провозглашены весной 2014 г. на территориях Донецкой и Луганской областей Украины в начале вооруженного конфликта на юго-востоке страны, спровоцированном силовым захватом власти в Киеве. Позже они провели референдумы о независимости от Киева. США, страны Европы и ряд других государств заявили о непризнании результатов голосования. Россия заявила об «уважении» референдумов, однако также не подтвердила их признание юридически. Киев считает ДНР и ЛНР «террористическими организациями», однако настаивает на том, чтобы они вернулись под его контроль.
В сентябре 2014 г. трехсторонней контактной группой (уполномоченные России, Украины и ОБСЕ) были подписаны первые Минские соглашения, окончившие начавшуюся в апреле того же года активную часть боевых действий на юго-востоке страны. Они подразумевали прекращение огня, вывод наемников и боевиков из зоны конфликта, обмен пленными, проведение местных выборов, амнистию участникам событий, децентрализацию управления в Донбассе и его особый статус в составе Украины. Де-факто выполнены частично только первые два положения. Вторые Минские соглашения остановили эскалацию конфликта в феврале 2015 г. в районе Дебальцево. Переговоры в рамках контактной группы, а также в «нормандском формате» (Германия, Россия, Украина и Франция) идут до сих пор.