Песков прокомментировал заявление Киева о плане урегулирования в Донбассе
Кремлю неизвестно о новом плане урегулирования в Донбассе, который, по заявлению Киева, представила Германия и Франция, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Я не имею никакой информации о существовании такого плана», — сказал Песков. Он добавил, что подготовкой для встречи президента Владимира Путина для встречи с участниками «нормандского формата» должно стать «выполнение ранее достигнутых договоренностей», а именно минских соглашений по Донбассу и результатов Парижской встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в декабре 2019 г.
«Президент Путин никогда не отвергает априори какие-либо встречи. Тем более встречи, которые могут быть результативными и могут принести пользу всем», — заверил Песков.
Ранее глава администрации президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев доработал план мирного урегулирования конфликта в Донбассе в соответствии с Минскими соглашениями. По его словам, он предложен Германией и Францией и с ним уже ознакомилась Россия. Ермак отметил, что документ станет основной для Дорожной карты, которая якобы приведет к проведению местных выборов и реинтеграции региона, но не привел деталей плана, отметив, что если Москва с ним не согласится, это будет означать нежелание ею окончания конфликта на юго-востоке Украины.
В сентябре 2014 г. трехсторонней контактной группой (уполномоченные России, Украины и ОБСЕ) были подписаны первые Минские соглашения, окончившие начавшуюся в апреле того же года активную часть боевых действий на юго-востоке страны. Они подразумевали прекращение огня, вывод наемников и боевиков из зоны конфликта, обмен пленными, проведение местных выборов, амнистию участникам событий, децентрализацию управления в Донбассе и его особый статус в составе Украины. Де-факто выполнены частично только первые два положения. Вторые Минские соглашения остановили эскалацию конфликта в феврале 2015 г. в районе Дебальцево. Переговоры в рамках контактной группы, а также в «нормандском формате» (Германия, Россия, Украина и Франция) идут до сих пор.