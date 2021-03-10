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Песков прокомментировал заявление Киева о плане урегулирования в Донбассе

Ведомости

Кремлю неизвестно о новом плане урегулирования в Донбассе, который, по заявлению Киева, представила Германия и Франция, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Я не имею никакой информации о существовании такого плана», — сказал Песков. Он добавил, что подготовкой для встречи президента Владимира Путина для встречи с участниками «нормандского формата» должно стать «выполнение ранее достигнутых договоренностей», а именно минских соглашений по Донбассу и результатов Парижской встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в декабре 2019 г.

«Президент Путин никогда не отвергает априори какие-либо встречи. Тем более встречи, которые могут быть результативными и могут принести пользу всем», — заверил Песков.

Ранее глава администрации президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев доработал план мирного урегулирования конфликта в Донбассе в соответствии с Минскими соглашениями. По его словам, он предложен Германией и Францией и с ним уже ознакомилась Россия. Ермак отметил, что документ станет основной для Дорожной карты, которая якобы приведет к проведению местных выборов и реинтеграции региона, но не привел деталей плана, отметив, что если Москва с ним не согласится, это будет означать нежелание ею окончания конфликта на юго-востоке Украины.

Ранее по теме: Украина заявила о доработке плана урегулирования в Донбассе

В сентябре 2014 г. трехсторонней контактной группой (уполномоченные России, Украины и ОБСЕ) были подписаны первые Минские соглашения, окончившие начавшуюся в апреле того же года активную часть боевых действий на юго-востоке страны. Они подразумевали прекращение огня, вывод наемников и боевиков из зоны конфликта, обмен пленными, проведение местных выборов, амнистию участникам событий, децентрализацию управления в Донбассе и его особый статус в составе Украины. Де-факто выполнены частично только первые два положения. Вторые Минские соглашения остановили эскалацию конфликта в феврале 2015 г. в районе Дебальцево. Переговоры в рамках контактной группы, а также в «нормандском формате» (Германия, Россия, Украина и Франция) идут до сих пор.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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