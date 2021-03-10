В Польше заявили о скором завершении строительства «Северного потока – 2»
Строительство газопровода «Северный поток – 2», судя по всему, будет завершено, заявил представитель правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский в эфире Radio Poland.
«Сегодня все выглядит так, что этот газопровод будет закончен», – сказал Наимский (цитата по ТАСС). Несмотря на санкции, россияне строят последний участок «Северного потока – 2». При этом есть «еще много» проблем юридического характера, связанных с началом эксплуатации газопровода, отметил он.
Наимский напомнил, что Польша всегда «протестовала» против этого проекта, потому что он якобы противоречит безопасности Европы и используется в качестве политического инструмента.
Ранее компания-оператор проекта Nord Stream 2 уведомила, что укладку двух ниток газопровода в территориальных водах Дании планируется завершить до конца апреля 2021 г. Затем строительство «Северного потока – 2» было продлено до сентября. «Газпром» планирует ввести его в эксплуатацию в 2021 г. 4 марта топ-менеджер немецкого концерна Uniper сообщил, что строительство газопровода завершено на 98%.
«Северный поток – 2» – газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход балтийских стран и Польши. Его строительство было остановлено в конце 2019 г. из-за одобрения конгрессом США санкций против собственников судов-трубоукладчиков и впоследствии других участников проекта. Сегодня руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что администрация Соединенных Штатов сфокусирована на противодействии завершению строительства «Северного потока – 2».