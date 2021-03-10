В Польше заявили о скором завершении строительства «Северного потока – 2»

«Северный поток – 2» – газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход балтийских стран и Польши. Его строительство было остановлено в конце 2019 г. из-за одобрения конгрессом США санкций против собственников судов-трубоукладчиков и впоследствии других участников проекта. Сегодня руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что администрация Соединенных Штатов сфокусирована на противодействии завершению строительства «Северного потока – 2».