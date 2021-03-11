Песков заявил о критических разногласиях с США

«Пока нет никаких разговоров на этот счет. Разумеется ведутся рабочие контакты по дипломатическим каналам. Они непростые, но тем не менее они есть и это главное», — сказал Песков. На вопрос о том, в чем их непростота, пресс-секретарь российского лидера сказал: «Много критических разногласий».