Песков заявил о критических разногласиях с США
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о непростых контактах с США по дипломатическим каналам из-за существующих между сторонами критических разногласий.
В ходе общения представителя Кремля с журналистами его спросили, есть ли сейчас контакты с новой администрацией США и не готовится ли второй телефонный разговор двух президентов.
«Пока нет никаких разговоров на этот счет. Разумеется ведутся рабочие контакты по дипломатическим каналам. Они непростые, но тем не менее они есть и это главное», — сказал Песков. На вопрос о том, в чем их непростота, пресс-секретарь российского лидера сказал: «Много критических разногласий».
Единственный разговор президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина состоялся 26 января. Российский президент поздравил Байдена с вступлением в должность. Стороны обсудили продление ДСНВ, борьбу с коронавирусом и другие вопросы. Песков тогда назвал разговор двух лидеров «рабочим и откровенным».
При этом по словам Байдена, в разговоре с Путиным он заявил, что США заставят Россию платить за ее действия.