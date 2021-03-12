В Швеции признали преимущество России в случае крупномасштабной войны

«Если на оборонную подготовку Запада не хватит времени, у России будет явное преимущество в непосредственной близости от нас, особенно на земле», — сказал ответственный редактор доклада Кристер Паллин (цитата по ТАСС). По его словам, это преимущество будет длиться «довольно долго». «Для того, чтобы США могли прибыть сюда с более крупными сухопутными войсками, потребуется как минимум пара месяцев», — объяснил он.