В Швеции признали преимущество России в случае крупномасштабной войны
Россия будет иметь преимущество в случае крупномасштабной войны в непосредственной близости от Швеции, сообщает телеканал SVT со ссылкой на доклад НИИ оборонных исследований Швеции (FOI).
«Если на оборонную подготовку Запада не хватит времени, у России будет явное преимущество в непосредственной близости от нас, особенно на земле», — сказал ответственный редактор доклада Кристер Паллин (цитата по ТАСС). По его словам, это преимущество будет длиться «довольно долго». «Для того, чтобы США могли прибыть сюда с более крупными сухопутными войсками, потребуется как минимум пара месяцев», — объяснил он.
По мнению Паллина, страны НАТО проводят недостаточно учений, их силы рассредоточены географически и имеют «очень разные» военные возможности. Несмотря на то, что вооруженные силы России ограничены по сравнению с силами НАТО, страна может представлять «серьезную угрозу» восточному флангу альянса, следует из размещенной на сайте института статьи.
Ранее глава Европейского командования США генерал ВВС Тод Уолтерс заявил, что Россия является устойчивой угрозой для Соединенных Штатов и их союзников в Европе. Он также обвинил Россию в использовании частных военных компаний для запугивания, ослабления и разделения союзников и партнеров США. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг назвал Россию одной из главных угроз НАТО и Евросоюза.