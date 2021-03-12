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В Швеции признали преимущество России в случае крупномасштабной войны

Ведомости

Россия будет иметь преимущество в случае крупномасштабной войны в непосредственной близости от Швеции, сообщает телеканал SVT со ссылкой на доклад НИИ оборонных исследований Швеции (FOI).

«Если на оборонную подготовку Запада не хватит времени, у России будет явное преимущество в непосредственной близости от нас, особенно на земле», — сказал ответственный редактор доклада Кристер Паллин (цитата по ТАСС). По его словам, это преимущество будет длиться «довольно долго». «Для того, чтобы США могли прибыть сюда с более крупными сухопутными войсками, потребуется как минимум пара месяцев», — объяснил он.

По мнению Паллина, страны НАТО проводят недостаточно учений, их силы рассредоточены географически и имеют «очень разные» военные возможности. Несмотря на то, что вооруженные силы России ограничены по сравнению с силами НАТО, страна может представлять «серьезную угрозу» восточному флангу альянса, следует из размещенной на сайте института статьи.

Ранее глава Европейского командования США генерал ВВС Тод Уолтерс заявил, что Россия является устойчивой угрозой для Соединенных Штатов и их союзников в Европе. Он также обвинил Россию в использовании частных военных компаний для запугивания, ослабления и разделения союзников и партнеров США. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг назвал Россию одной из главных угроз НАТО и Евросоюза.

Ранее по теме: Столтенберг назвал Россию одной из главных угроз НАТО и Евросоюза

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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