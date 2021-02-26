Столтенберг назвал Россию одной из главных угроз НАТО и Евросоюза
Главными угрозами НАТО и Евросоюза являются Россия, Китай, терроризм, кибератаки и климатические изменения, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг по прибытии на саммит лидеров 27 стран ЕС в Брюсселе.
«Для НАТО главной задачей было, чтобы кризис здравоохранения не стал кризисом безопасности, потому что все угрозы, которые были до пандемии, остались. Это агрессия России, терроризм, кибератаки, подъем Китая и климатические изменения», — сказал Столтенберг (цитата по ТАСС). Он поприветствовал «сильный сигнал» президента США Джо Байдена о необходимости усилить связь между Европой и Северной Америкой.
Ранее Байден заявил, что, в отличие от своего предшественника Дональда Трампа, не будет сдаваться «перед лицом агрессивных действий России» — вмешательства в президентские выборы, кибератак и отравлений. Позже он отметил, что Россия пытается нарушить единство западных стран, потому что ей проще запугать отдельные государства, чем вести переговоры с объединенным трансатлантическим сообществом.
Глава Европейского командования США генерал ВВС Тод Уолтерс подчеркнул, что Россия является устойчивой угрозой для Соединенных Штатов и их союзников в Европе. Также Уолтерс обвинил Россию в использовании частных военных компаний для запугивания, ослабления и разделения союзников и партнеров США.