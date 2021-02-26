Столтенберг назвал Россию одной из главных угроз НАТО и Евросоюза

«Для НАТО главной задачей было, чтобы кризис здравоохранения не стал кризисом безопасности, потому что все угрозы, которые были до пандемии, остались. Это агрессия России, терроризм, кибератаки, подъем Китая и климатические изменения», — сказал Столтенберг (цитата по ТАСС). Он поприветствовал «сильный сигнал» президента США Джо Байдена о необходимости усилить связь между Европой и Северной Америкой.