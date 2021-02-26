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Столтенберг назвал Россию одной из главных угроз НАТО и Евросоюза

Ведомости

Главными угрозами НАТО и Евросоюза являются Россия, Китай, терроризм, кибератаки и климатические изменения, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг по прибытии на саммит лидеров 27 стран ЕС в Брюсселе.

«Для НАТО главной задачей было, чтобы кризис здравоохранения не стал кризисом безопасности, потому что все угрозы, которые были до пандемии, остались. Это агрессия России, терроризм, кибератаки, подъем Китая и климатические изменения», — сказал Столтенберг (цитата по ТАСС). Он поприветствовал «сильный сигнал» президента США Джо Байдена о необходимости усилить связь между Европой и Северной Америкой.

Ранее Байден заявил, что, в отличие от своего предшественника Дональда Трампа, не будет сдаваться «перед лицом агрессивных действий России» — вмешательства в президентские выборы, кибератак и отравлений. Позже он отметил, что Россия пытается нарушить единство западных стран, потому что ей проще запугать отдельные государства, чем вести переговоры с объединенным трансатлантическим сообществом.

Глава Европейского командования США генерал ВВС Тод Уолтерс подчеркнул, что Россия является устойчивой угрозой для Соединенных Штатов и их союзников в Европе. Также Уолтерс обвинил Россию в использовании частных военных компаний для запугивания, ослабления и разделения союзников и партнеров США. 

Ранее по теме: В Пентагоне назвали Россию «устойчивой» угрозой для США и Европы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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