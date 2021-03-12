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В ВСУ заявили о возвращении в Крым и Донбасс уехавших украинцев

Ведомости

Украинцы, покинувшие Донбасс и Крым, возвращаются туда из-за отсутствия рабочих мест, заявил генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос в ходе круглого стола.

«Давайте вспомним, какое количество людей, которые сначала выехали с "оккупированных территорий", потом вернулись обратно. Почему это произошло? Потому что люди, побывавшие на Украине, не нашли рабочее место, не нашли возможности существовать на нашей территории и вернулись туда», — сказал Кривонос (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, многие офицеры военно-морских сил уволились и вернулись в Крым, поскольку на Украине им было негде жить. «Их тут никто не ждал, никто не поддерживал», – отметил генерал.

Крым вошел в состав России весной 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей Крыма проголосовали за переход в российскую юрисдикцию. Также весной 2014 г. в начале вооруженного конфликта на юго-востоке Украины, спровоцированного силовым захватом власти в Киеве, на территориях Донецкой и Луганской областей страны были провозглашены ДНР и ЛНР. Позже они провели референдумы о независимости от Киева. Присоединение Крыма к России не признают США, Евросоюз и большинство стран – членов ООН.

Ранее по теме: На Украине назвали «главную ошибку» России в Донбассе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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