В ВСУ заявили о возвращении в Крым и Донбасс уехавших украинцев
Украинцы, покинувшие Донбасс и Крым, возвращаются туда из-за отсутствия рабочих мест, заявил генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос в ходе круглого стола.
«Давайте вспомним, какое количество людей, которые сначала выехали с "оккупированных территорий", потом вернулись обратно. Почему это произошло? Потому что люди, побывавшие на Украине, не нашли рабочее место, не нашли возможности существовать на нашей территории и вернулись туда», — сказал Кривонос (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, многие офицеры военно-морских сил уволились и вернулись в Крым, поскольку на Украине им было негде жить. «Их тут никто не ждал, никто не поддерживал», – отметил генерал.
Крым вошел в состав России весной 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей Крыма проголосовали за переход в российскую юрисдикцию. Также весной 2014 г. в начале вооруженного конфликта на юго-востоке Украины, спровоцированного силовым захватом власти в Киеве, на территориях Донецкой и Луганской областей страны были провозглашены ДНР и ЛНР. Позже они провели референдумы о независимости от Киева. Присоединение Крыма к России не признают США, Евросоюз и большинство стран – членов ООН.