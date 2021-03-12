В ВСУ заявили о возвращении в Крым и Донбасс уехавших украинцев

Крым вошел в состав России весной 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей Крыма проголосовали за переход в российскую юрисдикцию. Также весной 2014 г. в начале вооруженного конфликта на юго-востоке Украины, спровоцированного силовым захватом власти в Киеве, на территориях Донецкой и Луганской областей страны были провозглашены ДНР и ЛНР. Позже они провели референдумы о независимости от Киева. Присоединение Крыма к России не признают США, Евросоюз и большинство стран – членов ООН.