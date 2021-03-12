СМИ узнали о подготовке информационной атаки на «Спутник V»

Вакцину от коронавируса «Спутник V» одобрили в 50 странах. Ее разработали в российском научном центре им. Гамалеи. Она стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным журнала The Lancet, эффективность препарата составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. В России зарегистрированы еще две вакцины — «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».