СМИ узнали о подготовке информационной атаки на «Спутник V»
Агентство ТАСС, ссылаясь на высокопоставленный источник в Кремле, сообщило о подготовке информационной атаки против российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В публикации отмечается, что в рамках нее планируется «инсценировка массовой гибели людей».
«Через подконтрольные неправительственные организации (Агентство США по международному развитию, Фонд Сороса, Фонд "Томсон Рейтер") и медиаструктуры ("Би-би-си", Reuters, Internews) готовится сценарий информационной атаки на "Спутник V", в рамках которой намечено подкреплять продвигаемые тезисы о "неэффективности и опасности вакцины" инсценировкой массовой гибели людей якобы в результате использования препарата», — сказал собеседник агентства.
Источник связал предполагаемую атаку на российскую вакцину с растущим спросом на препарат в мире.
«США и их союзники, по данным наших спецслужб, планируют развернуть масштабную информационную кампанию, нацеленную на формирование предвзятого отношения к отечественным научным разработкам в сфере противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19», — отметил он.
Вместе с этим, по словам источника ТАСС, планируется тиражировать «разоблачающие материалы» о некомпетентности российских специалистов в области вакцинации и иммунологии, а целевой аудиторией антироссийской информационной кампании выбраны европейские страны, зарегистрировавшие «Спутник V» для экстренного использования.
Вакцину от коронавируса «Спутник V» одобрили в 50 странах. Ее разработали в российском научном центре им. Гамалеи. Она стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным журнала The Lancet, эффективность препарата составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. В России зарегистрированы еще две вакцины — «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».