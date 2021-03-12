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СМИ узнали о подготовке информационной атаки на «Спутник V»

Ведомости

Агентство ТАСС, ссылаясь на высокопоставленный источник в Кремле, сообщило о подготовке информационной атаки против российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В публикации отмечается, что в рамках нее планируется «инсценировка массовой гибели людей».

«Через подконтрольные неправительственные организации (Агентство США по международному развитию, Фонд Сороса, Фонд "Томсон Рейтер") и медиаструктуры ("Би-би-си", Reuters, Internews) готовится сценарий информационной атаки на "Спутник V", в рамках которой намечено подкреплять продвигаемые тезисы о "неэффективности и опасности вакцины" инсценировкой массовой гибели людей якобы в результате использования препарата», — сказал собеседник агентства.

Источник связал предполагаемую атаку на российскую вакцину с растущим спросом на препарат в мире.

«США и их союзники, по данным наших спецслужб, планируют развернуть масштабную информационную кампанию, нацеленную на формирование предвзятого отношения к отечественным научным разработкам в сфере противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19», — отметил он.

Вместе с этим, по словам источника ТАСС, планируется тиражировать «разоблачающие материалы» о некомпетентности российских специалистов в области вакцинации и иммунологии, а целевой аудиторией антироссийской информационной кампании выбраны европейские страны, зарегистрировавшие «Спутник V» для экстренного использования.

Вакцину от коронавируса «Спутник V» одобрили в 50 странах. Ее разработали в российском научном центре им. Гамалеи. Она стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным журнала The Lancet, эффективность препарата составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. В России зарегистрированы еще две вакцины — «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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