Times: в Германии заявили о превосходстве «Спутник V» над вакциной AstraZeneca
Российская вакцина «Спутник V» может оказаться более эффективной, чем препарат англо-шведской компании AstraZeneca, считают в Германии, пишет The Times.
Как пояснил глава постоянного комитета по вакцинации при правительстве Германии Томас Мертенс, как и в случае с препаратом AstraZeneca, речь идет о вакцине на основе аденовируса. При этом главное отличие российского препарата от вакцины европейского производства заключается в том, что в его создании используются два разных вирусных вектора для первой и второй доз.
Мертенс также отметил, что это умное решение использовать два разных вирусных вектора, что позволяет уменьшить вероятность снижения эффективности второй дозы препарата.
Вакцину от коронавируса «Спутник V» одобрили в 50 странах. Ее разработали в российском научном центре им. Гамалеи. Она стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным журнала The Lancet, эффективность препарата составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. В России зарегистрированы еще две вакцины — «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».
Вакцинация препаратом AstraZeneca недавно была приостановлена в Дании из-за появления информации о побочных эффектах у привившихся. Власти Австрии решили не использовать оставшиеся в одной из партий дозы вакцины после смерти одного из пациентов. Применение препарата было также приостановлено в Италии и Исландии.