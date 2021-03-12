Times: в Германии заявили о превосходстве «Спутник V» над вакциной AstraZeneca

Как пояснил глава постоянного комитета по вакцинации при правительстве Германии Томас Мертенс, как и в случае с препаратом AstraZeneca, речь идет о вакцине на основе аденовируса. При этом главное отличие российского препарата от вакцины европейского производства заключается в том, что в его создании используются два разных вирусных вектора для первой и второй доз.