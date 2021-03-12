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Times: в Германии заявили о превосходстве «Спутник V» над вакциной AstraZeneca

Ведомости

Российская вакцина «Спутник V» может оказаться более эффективной, чем препарат англо-шведской компании AstraZeneca, считают в Германии, пишет The Times.

Как пояснил глава постоянного комитета по вакцинации при правительстве Германии Томас Мертенс, как и в случае с препаратом AstraZeneca, речь идет о вакцине на основе аденовируса. При этом главное отличие российского препарата от вакцины европейского производства заключается в том, что в его создании используются два разных вирусных вектора для первой и второй доз.

Мертенс также отметил, что это умное решение использовать два разных вирусных вектора, что позволяет уменьшить вероятность снижения эффективности второй дозы препарата.

Вакцину от коронавируса «Спутник V» одобрили в 50 странах. Ее разработали в российском научном центре им. Гамалеи. Она стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным журнала The Lancet, эффективность препарата составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. В России зарегистрированы еще две вакцины — «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вакцинация препаратом AstraZeneca недавно была приостановлена в Дании из-за появления информации о побочных эффектах у привившихся. Власти Австрии решили не использовать оставшиеся в одной из партий дозы вакцины после смерти одного из пациентов. Применение препарата было также приостановлено в Италии и Исландии.

Ранее по теме: Регулятор ЕС рекомендовал продолжить использование вакцины AstraZeneca

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных