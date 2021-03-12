Польша вышлет двух белорусских дипломатов
Замминистра иностранных дел Польши Марчин Придач объявил о высылке из страны генерального консула Белоруссии в Белостоке и консула республики в Варшаве. Об этом он написал в Twitter.
«В рамках принципа взаимности министерство иностранных дел Польши приняло решение о высылке генерального консула Республики Беларусь в Белостоке и консула Республики Беларусь из консульства в Варшаве», — написал он.
Свои действия польская сторона объяснила продолжающимися «недружественными жестами Минска в отношении польских дипломатов».
Ранее белорусское внешнеполитическое ведомство предложило генеральному консулу Польши в Бресте Ежи Тимофеюку покинуть территорию Белоруссии. Причиной этому стало его участие в неофициальном мероприятии, посвященном «дню проклятых солдат» (участники антикоммунистического движения в Польше в 1940-1950 гг.).
В ответ на это Польша объявила персоной нон грата белорусского дипломата из посольства Белоруссии в Варшаве.
Затем, 11 марта, МИД Белоруссии предложил покинуть территорию республики уже руководителю и консулу генконсульства Польши в Гродно. Объясняя свои действия, белорусский МИД упрекнул Варшаву в «чрезмерном, ассиметричном и деструктивным ответом» на «правомочное и мотивированное решение Беларуси в отношении консула генерального консульства Польши в Бресте Ежи Тимофеюка».