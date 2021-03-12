Польша вышлет двух белорусских дипломатов

Затем, 11 марта, МИД Белоруссии предложил покинуть территорию республики уже руководителю и консулу генконсульства Польши в Гродно. Объясняя свои действия, белорусский МИД упрекнул Варшаву в «чрезмерном, ассиметричном и деструктивным ответом» на «правомочное и мотивированное решение Беларуси в отношении консула генерального консульства Польши в Бресте Ежи Тимофеюка».