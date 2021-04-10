МИД опроверг заявление Белого дома о тесном взаимодействии США и России по Украине
Заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о тесном взаимодействии Вашингтона и Москвы по поводу ситуации на границе с Украиной можно считать дезинформацией, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в беседе с «РИА Новости».
«Я могу назвать это дезинформацией и введением в заблуждение как общественности, так и правительств стран, которые проявляют соответствующий интерес к данной теме»... На уровне министров обороны и иностранных дел никаких контактов с американскими представителями по Украине нет и не предвидится», — рассказал он.
Контакты, которые проводились на других уровнях 7-10 дней назад, были посвящены другим вопросам, добавил он.
Накануне Псаки рассказала, что Россия и США «конечно же тесно взаимодействуют на многих уровнях». По ее словам, Вашингтон ведет дипломатическое взаимодействие с целым рядом стран в регионе, в том числе с Россией.
Ранее о планах Вашингтона в ближайшее время направить боевые корабли в Черное море на фоне роста активности российских войск на границе с Украиной со ссылкой на источники сообщил телеканал CNN. Позже Турция сообщила участникам конвенции Монтрё о предстоящем проходе американских военных кораблей из Средиземного в Черное море и обратно.
6 апреля украинский президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил об ухудшении ситуации с безопасностью в Донбассе и о том, что Россия якобы стягивает войска к границам Украины. Позднее США «попросили Россию представить объяснение этих провокаций» и выразили поддержку Украине. Комментируя эту информацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, которые считает нужным».