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МИД опроверг заявление Белого дома о тесном взаимодействии США и России по Украине

Ведомости

Заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о тесном взаимодействии Вашингтона и Москвы по поводу ситуации на границе с Украиной можно считать дезинформацией, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в беседе с «РИА Новости».

«Я могу назвать это дезинформацией и введением в заблуждение как общественности, так и правительств стран, которые проявляют соответствующий интерес к данной теме»... На уровне министров обороны и иностранных дел никаких контактов с американскими представителями по Украине нет и не предвидится», — рассказал он.

Контакты, которые проводились на других уровнях 7-10 дней назад, были посвящены другим вопросам, добавил он.

Накануне Псаки рассказала, что Россия и США «конечно же тесно взаимодействуют на многих уровнях».  По ее словам, Вашингтон ведет дипломатическое взаимодействие с целым рядом стран в регионе, в том числе с Россией.

Ранее о планах Вашингтона в ближайшее время направить боевые корабли в Черное море на фоне роста активности российских войск на границе с Украиной со ссылкой на источники сообщил телеканал CNN. Позже Турция сообщила участникам конвенции Монтрё о предстоящем проходе американских военных кораблей из Средиземного в Черное море и обратно.

6 апреля украинский президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил об ухудшении ситуации с безопасностью в Донбассе и о том, что Россия якобы стягивает войска к границам Украины. Позднее США «попросили Россию представить объяснение этих провокаций» и выразили поддержку Украине. Комментируя эту информацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, которые считает нужным».

Ранее по теме: Пентагон не подтвердил данные о планах США отправить корабли в Черное море

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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