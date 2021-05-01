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МИД Швеции вызвал посла России из-за ответных санкций

Ведомости

МИД Швеции вызвал российского посла в Стокгольме в связи с введением Россией ответных санкций в отношении ряда представителей Евросоюза, сообщило AFP, передают «РИА Новости».

Отмечается, что главе российского представительства выразили протест, назвав российские санкции необоснованными.

Накануне Россия в качестве ответной меры запретила въезд восьмерым гражданам стран Евросоюза. В частности, в Россию не смогут попасть председатель Европейского парламента Давид Мария Сассоли, замглавы Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова и глава прокуратуры Берлина Йорг Раупах.

В числе попавших под санкции оказалась и глава лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции Оса Скотт.

Ранее по теме: Россия ввела санкции против восьми представителей Евросоюза

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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