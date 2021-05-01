МИД Швеции вызвал посла России из-за ответных санкций

Накануне Россия в качестве ответной меры запретила въезд восьмерым гражданам стран Евросоюза. В частности, в Россию не смогут попасть председатель Европейского парламента Давид Мария Сассоли, замглавы Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова и глава прокуратуры Берлина Йорг Раупах.