МИД Швеции вызвал посла России из-за ответных санкций
МИД Швеции вызвал российского посла в Стокгольме в связи с введением Россией ответных санкций в отношении ряда представителей Евросоюза, сообщило AFP, передают «РИА Новости».
Отмечается, что главе российского представительства выразили протест, назвав российские санкции необоснованными.
Накануне Россия в качестве ответной меры запретила въезд восьмерым гражданам стран Евросоюза. В частности, в Россию не смогут попасть председатель Европейского парламента Давид Мария Сассоли, замглавы Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова и глава прокуратуры Берлина Йорг Раупах.
В числе попавших под санкции оказалась и глава лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции Оса Скотт.