Россия ввела санкции против восьми представителей Евросоюза
Восьмерым гражданам стран Евросоюза в качестве ответной меры запрещен въезд в Россию, следует из сообщения на сайте МИД РФ.
В частности, в Россию не смогут попасть председатель Европейского парламента Давид Мария Сассоли, замглавы Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова и глава прокуратуры Берлина Йорг Раупах.
«Евросоюз продолжает политику нелегитимных односторонних ограничительных мер в отношении российских граждан и организаций. Только в марте 2021 г. неправомерным есовским ограничениям были подвергнуты шесть россиян», — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.
«Истинная цель» ограничительных мер ЕС — сдержать развитие России, бросить «неприкрытый вызов самостоятельности российской внешней и внутренней политики», считают в МИДе.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва больше не будет терпеть действия Чехии, Болгарии и других стран Евросоюза в отношении России.