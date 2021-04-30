Россия ввела санкции против восьми представителей Евросоюза

«Евросоюз продолжает политику нелегитимных односторонних ограничительных мер в отношении российских граждан и организаций. Только в марте 2021 г. неправомерным есовским ограничениям были подвергнуты шесть россиян», — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.