Путин обсудит с Рахмоном ситуацию на границе Таджикистана и Киргизии
Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон затронут ситуацию на границе Таджикистана и Киргизии в ходе встречи в Москве 8 мая, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
«Да. Переговоры планируются. Разумеется, ситуация на границе будет затрагиваться», — сказал Песков.
29 апреля начался конфликт между местными жителями в районе водораспределительного пункта «Головной» на киргизско-таджикской границе. Этот водозабор в обеих странах считают своей территорией, демаркация границы не проводилась с советских времен. В результате конфликта были применены минометы и пулеметы. В Киргизии обвинили в этом спецназ МВД и сотрудников погранслужбы Таджикистана.
Позже министры иностранных дел Киргизии и Таджикистана договорились о прекращении огня на границе. Договоренность вступила в силу в 20.00 по местному времени (17.00 мск) 29 апреля, однако обстановка на границе осталась напряженной. 2 мая стороны заявили о начале отвода дополнительных сил от границы.