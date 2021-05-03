Киргизия и Таджикистан завершили отвод сил от границы

Позднее министры иностранных дел Киргизии и Таджикистана договорились о прекращении огня на границе. Договоренность вступила в силу в 20.00 по местному времени (17.00 мск) 29 апреля, однако обстановка на границе осталась напряженной, 1 мая Киргизия сообщила об обстреле жилых домов Лейлекского района военными Таджикистана, в Душанбе эту информацию опровергли. После переговоров глав ГКНБ ситуацию оценивали как относительно стабильную. 2 мая стороны заявили о начале отвода дополнительных сил от границы.