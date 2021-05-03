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Киргизия и Таджикистан завершили отвод сил от границы

Ведомости

Киргизия и Таджикистан завершили отвод своих сил от границы после конфликта, вспыхнувшего в Баткенской области, передает «Sputnik Киргизия» со ссылкой на погранслужбу госкомитета нацбезопасности республики.

В ведомстве добавили, что совместная комиссия продолжает работу на местности, пограничники несут службу в усиленном режиме. В МВД республики назвали стабильной обстановку в Баткенской области.

Конфликт между местными жителями в районе водораспределительного пункта «Головной» на киргизско-таджикской границе начался 29 апреля. Этот водозабор в обеих странах считают своей территорией, демаркация границы не проводилась с советских времен. В результате конфликта были применены минометы и пулеметы. В Киргизии обвинили в этом спецназ МВД и сотрудников погранслужбы Таджикистана.

Позднее министры иностранных дел Киргизии и Таджикистана договорились о прекращении огня на границе. Договоренность вступила в силу в 20.00 по местному времени (17.00 мск) 29 апреля, однако обстановка на границе осталась напряженной, 1 мая Киргизия сообщила об обстреле жилых домов Лейлекского района военными Таджикистана, в Душанбе эту информацию опровергли. После переговоров глав ГКНБ ситуацию оценивали как относительно стабильную. 2 мая стороны заявили о начале отвода дополнительных сил от границы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных