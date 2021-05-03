Киргизия и Таджикистан завершили отвод сил от границы
Киргизия и Таджикистан завершили отвод своих сил от границы после конфликта, вспыхнувшего в Баткенской области, передает «Sputnik Киргизия» со ссылкой на погранслужбу госкомитета нацбезопасности республики.
В ведомстве добавили, что совместная комиссия продолжает работу на местности, пограничники несут службу в усиленном режиме. В МВД республики назвали стабильной обстановку в Баткенской области.
Конфликт между местными жителями в районе водораспределительного пункта «Головной» на киргизско-таджикской границе начался 29 апреля. Этот водозабор в обеих странах считают своей территорией, демаркация границы не проводилась с советских времен. В результате конфликта были применены минометы и пулеметы. В Киргизии обвинили в этом спецназ МВД и сотрудников погранслужбы Таджикистана.
Позднее министры иностранных дел Киргизии и Таджикистана договорились о прекращении огня на границе. Договоренность вступила в силу в 20.00 по местному времени (17.00 мск) 29 апреля, однако обстановка на границе осталась напряженной, 1 мая Киргизия сообщила об обстреле жилых домов Лейлекского района военными Таджикистана, в Душанбе эту информацию опровергли. После переговоров глав ГКНБ ситуацию оценивали как относительно стабильную. 2 мая стороны заявили о начале отвода дополнительных сил от границы.