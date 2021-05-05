Путин выразил соболезнования в связи с обрушением метромоста в Мексике
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Мексики Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору после обрушения метромоста в Мехико. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.
«Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования по поводу трагических последствий обрушения метромоста в Мехико. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в телеграмме.
Ранее сообщалось, что в результате обрушения метромоста между станциями «Оливос» и «Нопалера» на 12-й линии метро Мехико погибли 15 человек. Позднее их количество увеличилось до 27, сообщало издание El Universal.
По данным El Universal, метромост обрушился в результате столкновения автомобиля с одной из его опор. Инцидент произошел в момент, когда по мосту проходил поезд.