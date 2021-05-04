В Мехико в результате обрушения метромоста погибли 15 человек

«Мэр Мехико Клаудия Шейнбаум заявила, что 15 человек погибли», – говорится в сообщении. В результате обрушения эстакады пострадали 70 человек. Первоначально городские власти сообщали о 13 погибших и 70 пострадавших. На месте происшествия работают бригады скорой медицинской помощи, пожарные и спасатели.