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Более 40 человек погибли во время религиозного праздника в Израиле

Ведомости

На севере Израиля в районе горы Мерон на празднике Лаг ба-Омер обрушилась одна из трибун. Как минимум 44 человека погибли и более 100 получили ранения в давке, сообщило издание The Times of Israel со ссылкой на медиков. Минздрав страны подтвердил данные о числе погибших.

Всего на празднике было около 100 000 человек. Причина обрушения конструкции пока неизвестна. К месту ЧП направлены шесть вертолетов, десятки машин скорой помощи. Состояние как минимум 20 пострадавших оценивается как критическое.

Спасательная служба Magen David Adom сообщила, что на месте происшествия погибли 38 человек. В больнице Ziv рассказали, что еще шесть раненых скончались. Cобытие стало, видимо, «одной из худших трагедий мирного времени в истории Израиля», сравнявшись по числу погибших с лесным пожаром на горе Кармель в 2010 г., пишет The Times of Israel. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху назвал происшествие «ужасным бедствием».

Представитель полиции заявил, что десятки участников поскользнулись на скользкой дорожке и упали на тех, кто был ниже их, создав эффект домино.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных