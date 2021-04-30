Более 40 человек погибли во время религиозного праздника в Израиле
На севере Израиля в районе горы Мерон на празднике Лаг ба-Омер обрушилась одна из трибун. Как минимум 44 человека погибли и более 100 получили ранения в давке, сообщило издание The Times of Israel со ссылкой на медиков. Минздрав страны подтвердил данные о числе погибших.
Всего на празднике было около 100 000 человек. Причина обрушения конструкции пока неизвестна. К месту ЧП направлены шесть вертолетов, десятки машин скорой помощи. Состояние как минимум 20 пострадавших оценивается как критическое.
#ULTIMAHORA Israel: medios locales reportan un "serio incidente" con decenas de heridos durante la peregrinación judía al monte De Meron, en el norte del país, y que ha convocado a más de medio millón de personas pic.twitter.com/q0RJwiCT7E— Adrián Sánchez Berger (@sanchezberger) April 29, 2021
Спасательная служба Magen David Adom сообщила, что на месте происшествия погибли 38 человек. В больнице Ziv рассказали, что еще шесть раненых скончались. Cобытие стало, видимо, «одной из худших трагедий мирного времени в истории Израиля», сравнявшись по числу погибших с лесным пожаром на горе Кармель в 2010 г., пишет The Times of Israel. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху назвал происшествие «ужасным бедствием».
Представитель полиции заявил, что десятки участников поскользнулись на скользкой дорожке и упали на тех, кто был ниже их, создав эффект домино.