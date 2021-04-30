Более 40 человек погибли во время религиозного праздника в Израиле

Спасательная служба Magen David Adom сообщила, что на месте происшествия погибли 38 человек. В больнице Ziv рассказали, что еще шесть раненых скончались. Cобытие стало, видимо, «одной из худших трагедий мирного времени в истории Израиля», сравнявшись по числу погибших с лесным пожаром на горе Кармель в 2010 г., пишет The Times of Israel. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху назвал происшествие «ужасным бедствием».