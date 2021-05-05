Меркель заявила об отсутствии единой оценки по «Северному потоку — 2»
«Северный поток — 2» относится к вопросам, по которым в трансатлантическом аспекте нет единой оценки, заявила канцлер Германии Ангела Меркель, выступая на онлайн-конференции фракции ХДС/ХСС в Бундестаге.
«Важно в будущем говорить и о тех вопросах, по которым в трансатлантическом партнерстве, возможно, нет единой оценки. К ним относится в настоящий момент и тема "Северного потока — 2"», — цитирует ТАСС Меркель. При этом она отметила, что преследуется одинаковая политика по отношению к Украине, чтобы она оставалась важным партнером по вопросам транзита и поставок газа.
Меркель также заявила, что США были и остаются важнейшим и незаменимым партнером единой Европы. «Только вместе с США мы можем участвовать в формировании глобализации», — сказала она, отметив, что отношения с США важны в том числе в свете действий России.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. Ранее Nord Stream 2 AG сообщила, что готовность газопровода по состоянию на 31 марта составляет 95%. Его строительство планируют завершить в этом году.