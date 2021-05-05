Меркель заявила об отсутствии единой оценки по «Северному потоку — 2»

«Важно в будущем говорить и о тех вопросах, по которым в трансатлантическом партнерстве, возможно, нет единой оценки. К ним относится в настоящий момент и тема "Северного потока — 2"», — цитирует ТАСС Меркель. При этом она отметила, что преследуется одинаковая политика по отношению к Украине, чтобы она оставалась важным партнером по вопросам транзита и поставок газа.