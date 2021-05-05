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Меркель заявила об отсутствии единой оценки по «Северному потоку — 2»

Ведомости

«Северный поток — 2» относится к вопросам, по которым в трансатлантическом аспекте нет единой оценки, заявила канцлер Германии Ангела Меркель, выступая на онлайн-конференции фракции ХДС/ХСС в Бундестаге.

«Важно в будущем говорить и о тех вопросах, по которым в трансатлантическом партнерстве, возможно, нет единой оценки. К ним относится в настоящий момент и тема "Северного потока — 2"», — цитирует ТАСС Меркель. При этом она отметила, что преследуется одинаковая политика по отношению к Украине, чтобы она оставалась важным партнером по вопросам транзита и поставок газа.

Меркель также заявила, что США были и остаются важнейшим и незаменимым партнером единой Европы. «Только вместе с США мы можем участвовать в формировании глобализации», — сказала она, отметив, что отношения с США важны в том числе в свете действий России.

«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. Ранее Nord Stream 2 AG сообщила, что готовность газопровода по состоянию на 31 марта составляет 95%. Его строительство планируют завершить в этом году.

Ранее по теме: МИД ФРГ призвал не рассматривать «Северный поток — 2» как рычаг влияния на Россию
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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