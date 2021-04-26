МИД ФРГ призвал не рассматривать «Северный поток — 2» как рычаг влияния на Россию
Газопровод «Северный поток — 2» не является рычагом влияния на Россию, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, слова которого передает ТАСС.
«По нашей оценке, как и прежде, "Северный поток — 2" имеет смысл с точки зрения энергетической политики. Разумеется, этот проект нельзя рассматривать независимо от поведения России. Но "Северный поток — 2" все чаще объявляют некоей панацеей, при помощи которой можно урезонить Россию. Однако это не соответствует реальности в условиях, когда Европа одновременно покупает российский газ через Украину и Турцию, а США в больших объемах покупают у России нефть», — сказал Маас в интервью порталу t-online.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. Ранее Nord Stream 2 AG сообщила, что готовность газопровода по состоянию на 31 марта составляет 95%. Его строительство планируют завершить в этом году.
Против завершения его строительства выступают США и некоторые их союзники. Соединенные Штаты последовательно вводили санкции против компаний — участников проекта, из-за чего не менее 18 из них отказались участвовать в стройке. В США расценивают проект как «угрозу энергетической безопасности» Европы. В России такое отношение США считают проявлением нечестной конкуренции. За окончание работ выступает Германия, где неоднократно называли американские санкции вмешательством во внутренние дела страны.