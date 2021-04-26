МИД ФРГ призвал не рассматривать «Северный поток — 2» как рычаг влияния на Россию

«По нашей оценке, как и прежде, "Северный поток — 2" имеет смысл с точки зрения энергетической политики. Разумеется, этот проект нельзя рассматривать независимо от поведения России. Но "Северный поток — 2" все чаще объявляют некоей панацеей, при помощи которой можно урезонить Россию. Однако это не соответствует реальности в условиях, когда Европа одновременно покупает российский газ через Украину и Турцию, а США в больших объемах покупают у России нефть», — сказал Маас в интервью порталу t-online.