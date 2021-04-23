Новак ожидает завершения строительства «Северного потока — 2» до конца года
Газопровод «Северный поток — 2» будет достроен в 2021 г., заявил вице-премьер РФ Александр Новак, ссылаясь на данные оператора проекта Nord Stream 2 AG. Его слова передает «РИА Новости».
«По той информации, которой мы от оператора владеем, в этом году это будет», — ответил Новак на вопрос, может ли «Северный поток — 2» быть достроен летом.
Более точной информацией, по словам вице-премьера, обладает только сама компания Nord Stream 2 AG.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. Ранее Nord Stream 2 AG сообщила, что готовность газопровода по состоянию на 31 марта составляет 95%. Его строительство планируют завершить в этом году.
Против завершения его строительства выступают США и некоторые их союзники. Соединенные Штаты последовательно вводили санкции против компаний — участников проекта, из-за чего не менее 18 из них отказались участвовать в стройке. В США расценивают проект как «угрозу энергетической безопасности» Европы. В России такое отношение США считают проявлением нечестной конкуренции. За окончание работ выступает Германия, где неоднократно называли американские санкции вмешательством во внутренние дела страны.