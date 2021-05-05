Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Политика

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Ведомости

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, а также Ливии и Сирии, сообщается на сайте Кремля.

«Затронута также проблематика нагорно-карабахского урегулирования, в том числе в контексте деятельности российско-турецкого Центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне конфликта», — говорится в сообщении.

Стороны отметили конструктивный характер взаимодействия России и Турции, направленного на дальнейшую стабилизацию в Сирии. А при обсуждении ситуации в Ливии договорились поддерживать усилия правительства национального единства по укреплению целостности страны.

Путин и Эрдоган также обсудили распространение коронавируса, в частности, эпидемиологичесую обстановку в Турции.

«Подчеркнута готовность России к наращиванию практического сотрудничества на этом направлении. Речь, в частности, идёт о скорейшей организации, начиная уже с этого месяца, поставок российской вакцины «Спутник V». Прорабатываются также возможности налаживания её совместного производства на турецких предприятиях», — добавили в пресс-службе.

Ранее по теме: Объявленный в Турции локдаун не затронет туристов

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных