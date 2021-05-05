Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, а также Ливии и Сирии, сообщается на сайте Кремля.
«Затронута также проблематика нагорно-карабахского урегулирования, в том числе в контексте деятельности российско-турецкого Центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне конфликта», — говорится в сообщении.
Стороны отметили конструктивный характер взаимодействия России и Турции, направленного на дальнейшую стабилизацию в Сирии. А при обсуждении ситуации в Ливии договорились поддерживать усилия правительства национального единства по укреплению целостности страны.
Путин и Эрдоган также обсудили распространение коронавируса, в частности, эпидемиологичесую обстановку в Турции.
«Подчеркнута готовность России к наращиванию практического сотрудничества на этом направлении. Речь, в частности, идёт о скорейшей организации, начиная уже с этого месяца, поставок российской вакцины «Спутник V». Прорабатываются также возможности налаживания её совместного производства на турецких предприятиях», — добавили в пресс-службе.