Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

«Подчеркнута готовность России к наращиванию практического сотрудничества на этом направлении. Речь, в частности, идёт о скорейшей организации, начиная уже с этого месяца, поставок российской вакцины «Спутник V». Прорабатываются также возможности налаживания её совместного производства на турецких предприятиях», — добавили в пресс-службе.