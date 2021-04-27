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Объявленный в Турции локдаун не затронет туристов

Ведомости

Действие введенных в Турции с 29 апреля до 17 мая ограничений не будет распространяться на туристов из других стран, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на турецкое МВД.

«Освобождение от ограничений комендантского часа распространяется на иностранцев, которые находятся в нашей стране временно в рамках туристической деятельности. Иностранцы, имеющие вид на жительство, подпадают под действие комендантского часа», — сообщает ведомство.

Отмечается, что во время локдауна продуктовые магазины, рынки будут работать с 10.00 до 17.00 с понедельника по субботу. Люди смогут посещать их только пешком. Будут также работать дежурные аптеки. Кафе и рестораны будут работать только навынос и на доставку. Рестораны отелей будут обслуживать только проживающих в них людей.

26 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о введении в стране национального локдауна. В частности, все офисы, рабочие места, кроме отдельно оговоренных со стороны полиции, в республике будут закрыты, а междугородные поездки будут осуществляться по обязательному разрешению.

По данным на 16 апреля, в Турции был зарегистрирован суточный рекорд по приросту заболевших — 63 082, 21 апреля был зарегистрирован максимум смертей за сутки — 362.

Ранее Россия ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за высокого уровня заболеваемости коронавирусом. Регулярное и чартерное авиасообщение из российских международных аэропортов в турецкие и танзанийские аэропорты и обратно приостановлено с 15 апреля до 1 июня.

Ранее по теме: Эрдоган объявил о введении локдауна в Турции до 17 мая

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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