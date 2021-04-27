Объявленный в Турции локдаун не затронет туристов
Действие введенных в Турции с 29 апреля до 17 мая ограничений не будет распространяться на туристов из других стран, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на турецкое МВД.
«Освобождение от ограничений комендантского часа распространяется на иностранцев, которые находятся в нашей стране временно в рамках туристической деятельности. Иностранцы, имеющие вид на жительство, подпадают под действие комендантского часа», — сообщает ведомство.
Отмечается, что во время локдауна продуктовые магазины, рынки будут работать с 10.00 до 17.00 с понедельника по субботу. Люди смогут посещать их только пешком. Будут также работать дежурные аптеки. Кафе и рестораны будут работать только навынос и на доставку. Рестораны отелей будут обслуживать только проживающих в них людей.
26 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о введении в стране национального локдауна. В частности, все офисы, рабочие места, кроме отдельно оговоренных со стороны полиции, в республике будут закрыты, а междугородные поездки будут осуществляться по обязательному разрешению.
По данным на 16 апреля, в Турции был зарегистрирован суточный рекорд по приросту заболевших — 63 082, 21 апреля был зарегистрирован максимум смертей за сутки — 362.
Ранее Россия ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за высокого уровня заболеваемости коронавирусом. Регулярное и чартерное авиасообщение из российских международных аэропортов в турецкие и танзанийские аэропорты и обратно приостановлено с 15 апреля до 1 июня.