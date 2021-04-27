Объявленный в Турции локдаун не затронет туристов

Отмечается, что во время локдауна продуктовые магазины, рынки будут работать с 10.00 до 17.00 с понедельника по субботу. Люди смогут посещать их только пешком. Будут также работать дежурные аптеки. Кафе и рестораны будут работать только навынос и на доставку. Рестораны отелей будут обслуживать только проживающих в них людей.