Лукашенко пообещал раскрыть новые данные о попытке госпереворота в Белоруссии

Он отметил, что люди, которые глубоко не погружены в ситуацию, не воспринимают всерьез задержанных – «каких-то философов, стариков». «Они бы и не делали это. А вот кто это планировал делать (это мы знаем), а кто исполнитель, мы вам покажем», – пообещал президент.