Лукашенко пообещал раскрыть новые данные о попытке госпереворота в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал раскрыть новые данные о попытке госпереворота в республике, передает «БелТА».
«То, что вы, журналисты с чекистами, провели эти операции и людям показали – цветочки. Ягодка еще не показана. Но мы покажем ее, и вы ужаснетесь тому, что вы увидите», – сказал Лукашенко журналистам.
Он отметил, что люди, которые глубоко не погружены в ситуацию, не воспринимают всерьез задержанных – «каких-то философов, стариков». «Они бы и не делали это. А вот кто это планировал делать (это мы знаем), а кто исполнитель, мы вам покажем», – пообещал президент.
Ранее, 17 апреля, Лукашенко сообщил о подготовке покушения на него и его детей. По словам президента, за этим стоят западные спецслужбы. ФСБ России подтвердила эту информацию. По данным ведомства, граждане Белоруссии Юрий Зенкович и Александр Федута планировали 9 мая осуществить военный переворот в стране и физически устранить Лукашенко.
Подозреваемые были переданы белорусским силовикам, против них возбуждено дело по статье о заговоре или иных действиях, совершенных с целью захвата государственной власти.