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Лукашенко пообещал раскрыть новые данные о попытке госпереворота в Белоруссии

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал раскрыть новые данные о попытке госпереворота в республике, передает «БелТА».

«То, что вы, журналисты с чекистами, провели эти операции и людям показали – цветочки. Ягодка еще не показана. Но мы покажем ее, и вы ужаснетесь тому, что вы увидите», – сказал Лукашенко журналистам.

Он отметил, что люди, которые глубоко не погружены в ситуацию, не воспринимают всерьез задержанных – «каких-то философов, стариков». «Они бы и не делали это. А вот кто это планировал делать (это мы знаем), а кто исполнитель, мы вам покажем», – пообещал президент.

Ранее, 17 апреля, Лукашенко сообщил о подготовке покушения на него и его детей. По словам президента, за этим стоят западные спецслужбы. ФСБ России подтвердила эту информацию. По данным ведомства, граждане Белоруссии Юрий Зенкович и Александр Федута планировали 9 мая осуществить военный переворот в стране и физически устранить Лукашенко.

Подозреваемые были переданы белорусским силовикам, против них возбуждено дело по статье о заговоре или иных действиях, совершенных с целью захвата государственной власти.

Ранее по теме: Лукашенко заявил, что на операцию по его устранению выделялось $10 млн

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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