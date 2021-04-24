Лукашенко заявил, что на операцию по его устранению выделялось $10 млн

17 апреля Лукашенко сообщил о подготовке покушения на него и его детей. По словам лидера республики, за этим стоят западные спецслужбы. Позже данную информацию подтвердила Федеральная служба безопасности России. Там рассказали, что граждане Белоруссии Юрий Зенкович и Александр Федута планировали осуществить военный переворот в стране 9 мая и физически устранить Лукашенко. Для этого они собирались встретиться в Москве с «оппозиционно настроенными генералами». Подозреваемые были переданы белорусским силовикам, против них возбуждено дело по статье о заговоре или иных действиях, совершенных с целью захвата государственной власти.