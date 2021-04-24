Лукашенко заявил, что на операцию по его устранению выделялось $10 млн
Организаторы госпереворота и покушения на президента Белоруссии Александра Лукашенко выделили на операцию по его уничтожению $10 млн, утверждает сам глава республики, передает «БелТА».
По его словам, заговорщики подготовили три сценария. Первые два предполагали убийство Лукашенко во время парада 9 мая и нападение на президентский кортеж, однако впоследствии от них отказались. Третий же сценарий предполагал уничтожение президентской резиденции вместе с президентом, заявил Лукашенко. На это было выделено $10 млн, еще $1 млн — на снайпера, добавил он.
«Это мы видели давно уже. Вы думаете, мы эту операцию в Москве провели с бухты-барахты? Мы за ними следили, они должны были приехать в Минск и провести эту операцию», — сказал он.
17 апреля Лукашенко сообщил о подготовке покушения на него и его детей. По словам лидера республики, за этим стоят западные спецслужбы. Позже данную информацию подтвердила Федеральная служба безопасности России. Там рассказали, что граждане Белоруссии Юрий Зенкович и Александр Федута планировали осуществить военный переворот в стране 9 мая и физически устранить Лукашенко. Для этого они собирались встретиться в Москве с «оппозиционно настроенными генералами». Подозреваемые были переданы белорусским силовикам, против них возбуждено дело по статье о заговоре или иных действиях, совершенных с целью захвата государственной власти.