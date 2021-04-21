Путин прокомментировал попытку госпереворота в Белоруссии фразой «это уже слишком»
Президент России Владимир Путин в ходе своего ежегодного послания Федеральному собранию осудил попытку совершения государственного переворота в Белоруссии и покушения на лидера республики Александра Лукашенко.
«Можно иметь любую точку зрения по поводу политики президента Белоруссии Лукашенко Александра Григорьевича. Но практика организации госпереворотов, планов политических убийств, в том числе и высших должностных лиц, — это уже слишком. Все границы перешли уже», — сказал он.
Путин отметил, что признание задержанных участников заговора в Белоруссии в том, что они готовили блокаду Минска, в том числе городской инфраструктуры и средств коммуникации, а также полное отключение всей энергосистемы столицы страны, говорит о подготовке к «массированной кибератаке». В этой связи российский лидер добавил: «Видимо, недаром западные коллеги упорно отказываются от многочисленных российских предложений наладить международный диалог в области информационной и кибербезопасности».
По словам Путина, как и ранее в ситуации с Украиной, никто не думает, что было бы, если бы попытка госпереворота в Белоруссии была предпринята. Президент России также указал на то, что подобные «вопиющие действия не находят осуждения так называемого коллективного Запада».
«Никто этого просто как бы и не замечает. Все делают вид, что вообще ничего не происходит», — отметил он.
17 апреля Лукашенко сообщил о подготовке покушения на него и его детей. По словам лидера республики, за этим стоят западные спецслужбы. Позже данную информацию подтвердила Федеральная служба безопасности России. Там рассказали, что граждане Белоруссии Юрий Зенкович и Александр Федута планировали осуществить военный переворот в стране 9 мая и физически устранить Лукашенко. Для этого они собирались встретиться в Москве с «оппозиционно настроенными генералами». Подозреваемые были переданы белорусским силовикам, против них возбуждено дело по статье о заговоре или иных действиях, совершенных с целью захвата государственной власти.