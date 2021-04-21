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Путин прокомментировал попытку госпереворота в Белоруссии фразой «это уже слишком»

Ведомости

Президент России Владимир Путин в ходе своего ежегодного послания Федеральному собранию осудил попытку совершения государственного переворота в Белоруссии и покушения на лидера республики Александра Лукашенко.

«Можно иметь любую точку зрения по поводу политики президента Белоруссии Лукашенко Александра Григорьевича. Но практика организации госпереворотов, планов политических убийств, в том числе и высших должностных лиц, — это уже слишком. Все границы перешли уже», — сказал он.

Путин отметил, что признание задержанных участников заговора в Белоруссии в том, что они готовили блокаду Минска, в том числе городской инфраструктуры и средств коммуникации, а также полное отключение всей энергосистемы столицы страны, говорит о подготовке к «массированной кибератаке». В этой связи российский лидер добавил: «Видимо, недаром западные коллеги упорно отказываются от многочисленных российских предложений наладить международный диалог в области информационной и кибербезопасности».

По словам Путина, как и ранее в ситуации с Украиной, никто не думает, что было бы, если бы попытка госпереворота в Белоруссии была предпринята. Президент России также указал на то, что подобные «вопиющие действия не находят осуждения так называемого коллективного Запада».

«Никто этого просто как бы и не замечает. Все делают вид, что вообще ничего не происходит», — отметил он.

17 апреля Лукашенко сообщил о подготовке покушения на него и его детей. По словам лидера республики, за этим стоят западные спецслужбы. Позже данную информацию подтвердила Федеральная служба безопасности России. Там рассказали, что граждане Белоруссии Юрий Зенкович и Александр Федута планировали осуществить военный переворот в стране 9 мая и физически устранить Лукашенко. Для этого они собирались встретиться в Москве с «оппозиционно настроенными генералами». Подозреваемые были переданы белорусским силовикам, против них возбуждено дело по статье о заговоре или иных действиях, совершенных с целью захвата государственной власти.

Ранее по теме: Песков подтвердил обсуждение Путиным и Байденом попытки госпереворота в Белоруссии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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