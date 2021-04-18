ФСБ представила подробности готовившегося в Белоруссии госпереворота

Накануне Лукашенко сам сообщил о подготовке покушения на него и его детей, за которым стоят, по его мнению, западные спецслужбы. Позднее о подготовке покушения на президента республики и переворота сообщила ФСБ. Подозреваемые были переданы белорусским силовикам, против них возбуждено дело по статье о заговоре или иных действиях, совершенных с целью захвата государственной власти.