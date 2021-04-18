ФСБ представила подробности готовившегося в Белоруссии госпереворота
Юрист Юрий Зенкович и политолог Александр Федута, которые, как утверждает ФСБ России, планировали 9 мая осуществить госпереворот в Белоруссии, главной своей задачей ставили физическое устранение президента республики Александра Лукашенко. Это следует из кадров оперативной съемки, которые показали в эфире телеканала «Россия 1», передают «РИА Новости».
«Задача номер один — устранить самого главного. Задача номер два — блокировать внутренние войска, блокировать ОМОН. Задача номер три — занять несколько символических объектов в центре города, в том числе радиостанцию, телевидение, чтобы мы могли зачитать обращение», — заявил Зенкович.
В репортаже также сообщается, что подозреваемые планировали присвоить себе имущество Лукашенко, и превратить Белоруссию в инкубатор для «выращивания демократии» по опыту Польши.
Накануне Лукашенко сам сообщил о подготовке покушения на него и его детей, за которым стоят, по его мнению, западные спецслужбы. Позднее о подготовке покушения на президента республики и переворота сообщила ФСБ. Подозреваемые были переданы белорусским силовикам, против них возбуждено дело по статье о заговоре или иных действиях, совершенных с целью захвата государственной власти.
В пресс-службе экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской сочли эту информацию спецслужб провокацией.
«Информация, распространяемая 17 апреля госорганами и озвученная Лукашенко, имеет признаки провокации спецслужб РФ и РБ, куда втянули граждан Беларуси и США. Необходимо воздержаться от скоропалительных выводов и решений, которые могут нанести ущерб национальным интересам, суверенитету и независимости Беларуси», — цитирует заявление «Интерфакс».