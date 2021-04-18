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ФСБ представила подробности готовившегося в Белоруссии госпереворота

Ведомости

Юрист Юрий Зенкович и политолог Александр Федута, которые, как утверждает ФСБ России, планировали 9 мая осуществить госпереворот в Белоруссии, главной своей задачей ставили физическое устранение президента республики Александра Лукашенко. Это следует из кадров оперативной съемки, которые показали в эфире телеканала «Россия 1», передают «РИА Новости».

«Задача номер один — устранить самого главного. Задача номер два — блокировать внутренние войска, блокировать ОМОН. Задача номер три — занять несколько символических объектов в центре города, в том числе радиостанцию, телевидение, чтобы мы могли зачитать обращение», — заявил Зенкович.

В репортаже также сообщается, что подозреваемые планировали присвоить себе имущество Лукашенко, и превратить Белоруссию в инкубатор для «выращивания демократии» по опыту Польши.

Накануне Лукашенко сам сообщил о подготовке покушения на него и его детей, за которым стоят, по его мнению, западные спецслужбы.  Позднее о подготовке покушения на президента республики и переворота сообщила ФСБ. Подозреваемые были переданы белорусским силовикам, против них возбуждено дело по статье о заговоре или иных действиях, совершенных с целью захвата государственной власти.

В пресс-службе экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской сочли эту информацию спецслужб провокацией.

«Информация, распространяемая 17 апреля госорганами и озвученная Лукашенко, имеет признаки провокации спецслужб РФ и РБ, куда втянули граждан Беларуси и США. Необходимо воздержаться от скоропалительных выводов и решений, которые могут нанести ущерб национальным интересам, суверенитету и независимости Беларуси», — цитирует заявление «Интерфакс».

Ранее по теме: В ФСБ заявили о задержании в Москве готовивших переворот в Минске двух человек

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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