В ФСБ заявили о задержании в Москве готовивших переворот в Минске двух человек

В спецслужбе рассказали, что граждане Белоруссии Юрий Зянкович и Александр Федута, планировавшие переворот по сценарию т.н. «цветных революций», организовали обсуждение плана вооруженного мятежа в приватном чате одного из мессенджеров, после чего прибыли в Москву, где после «проведенных консультаций в США и Польше» встретились с «оппозиционно настроенными белорусскими генералами».