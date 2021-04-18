В ФСБ заявили о задержании в Москве готовивших переворот в Минске двух человек
ФСБ России задержала двух человек, которые, как утверждают силовики, планировали осуществить 9 мая военный переворот в Белоруссии и физическое устранение президента республики Александра Лукашенко, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
В спецслужбе рассказали, что граждане Белоруссии Юрий Зянкович и Александр Федута, планировавшие переворот по сценарию т.н. «цветных революций», организовали обсуждение плана вооруженного мятежа в приватном чате одного из мессенджеров, после чего прибыли в Москву, где после «проведенных консультаций в США и Польше» встретились с «оппозиционно настроенными белорусскими генералами».
«В ходе встречи заговорщики заявили "белорусским генералам", что для успешной реализации их замысла необходимо физическое устранение практически всей верхушки руководства республики. Они подробно изложили план военного переворота, в частности включающий, захват радио и телецентров для трансляции их обращения к народу, блокирование в столице республики лояльных действующей власти подразделений внутренних войск и ОМОНа», — говорится в сообщении.
Спецоперацию ФСБ провела совместно с КГБ Белоруссии, подозреваемых передали белорусским силовикам, против них возбуждено дело по статье о заговоре или иных действиях, совершенных с целью захвата государственной власти.