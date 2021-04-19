Песков подтвердил обсуждение Путиным и Байденом попытки госпереворота в Белоруссии
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден обсуждали в ходе телефонного разговора попытку государственного переворота в Белоруссии, сообщил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Да, могу», — ответил он на вопрос, может ли он подтвердить, что главы государств поднимали указанную тему в ходе беседы (цитата по «РИА Новости»).
17 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о подготовке покушения на него и его детей. По словам лидера республики, за этим стоят западные спецслужбы.
Позже данную информацию подтвердила Федеральная служба безопасности (ФСБ) России. Там рассказали, что граждане Белоруссии Юрий Зянкович и Александр Федута планировали осуществить военный переворот в стране 9 мая и физически устранить Лукашенко. Для этого они собирались встретиться в Москве с «оппозиционно настроенными генералами». Подозреваемые были переданы белорусским силовикам, против них возбуждено дело по статье о заговоре или иных действиях, совершенных с целью захвата государственной власти.
В пресс-службе экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской сочли эту информацию спецслужб провокацией. 18 апреля госдепартамент США опроверг информацию о причастности американских властей к подготовке покушения на Лукашенко.