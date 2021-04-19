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Песков подтвердил обсуждение Путиным и Байденом попытки госпереворота в Белоруссии

Ведомости

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден обсуждали в ходе телефонного разговора попытку государственного переворота в Белоруссии, сообщил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Да, могу», — ответил он на вопрос, может ли он подтвердить, что главы государств поднимали указанную тему в ходе беседы (цитата по «РИА Новости»).

17 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о подготовке покушения на него и его детей. По словам лидера республики, за этим стоят западные спецслужбы.

Позже данную информацию подтвердила Федеральная служба безопасности (ФСБ) России. Там рассказали, что граждане Белоруссии Юрий Зянкович и Александр Федута планировали осуществить военный переворот в стране 9 мая и физически устранить Лукашенко. Для этого они собирались встретиться в Москве с «оппозиционно настроенными генералами». Подозреваемые были переданы белорусским силовикам, против них возбуждено дело по статье о заговоре или иных действиях, совершенных с целью захвата государственной власти.

В пресс-службе экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской сочли эту информацию спецслужб провокацией. 18 апреля госдепартамент США опроверг информацию о причастности американских властей к подготовке покушения на Лукашенко.

Ранее по теме: Госдеп назвал ложными сообщения о причастности США к подготовке покушения на Лукашенко

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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