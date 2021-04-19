Песков подтвердил обсуждение Путиным и Байденом попытки госпереворота в Белоруссии

Позже данную информацию подтвердила Федеральная служба безопасности (ФСБ) России. Там рассказали, что граждане Белоруссии Юрий Зянкович и Александр Федута планировали осуществить военный переворот в стране 9 мая и физически устранить Лукашенко. Для этого они собирались встретиться в Москве с «оппозиционно настроенными генералами». Подозреваемые были переданы белорусским силовикам, против них возбуждено дело по статье о заговоре или иных действиях, совершенных с целью захвата государственной власти.