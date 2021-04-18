Госдеп назвал ложными сообщения о причастности США к подготовке покушения на Лукашенко

Накануне Лукашенко сам сообщил о подготовке покушения на него и его детей, за которым стоят, по его мнению, западные спецслужбы. Позднее о подготовке покушения на президента республики и переворота сообщила ФСБ. В спецслужбе рассказали, что граждане Белоруссии Юрий Зянкович и Александр Федута планировали осуществить 9 мая военный переворот в Белоруссии и физическое устранение Лукашенко. Для этого они планировали встретиться в Москве с «оппозиционно настроенными генералами». Подозреваемые были переданы белорусским силовикам, против них возбуждено дело по статье о заговоре или иных действиях, совершенных с целью захвата государственной власти. В пресс-службе экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской сочли эту информацию спецслужб провокацией.