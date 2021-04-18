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Госдеп назвал ложными сообщения о причастности США к подготовке покушения на Лукашенко

Ведомости

Сообщения о причастности американских властей к подготовке покушения на президента Белоруссии Александра Лукашенко являются абсолютно ложными, заявил официальный представитель госдепартамента в комментарии ТАСС.

«Мы видели сообщения в государственных СМИ России о предполагаемом заговоре против Александра Лукашенко, а также его непосредственные утверждения об этом в СМИ. Любое предположение о том, что правительство США стояло за этим или было вовлечено в попытку убийства Лукашенко, является абсолютно ложным», — рассказал он.

Накануне Лукашенко сам сообщил о подготовке покушения на него и его детей, за которым стоят, по его мнению, западные спецслужбы.  Позднее о подготовке покушения на президента республики и переворота сообщила ФСБ. В спецслужбе рассказали, что граждане Белоруссии Юрий Зянкович и Александр Федута планировали осуществить 9 мая военный переворот в Белоруссии и физическое устранение Лукашенко. Для этого они планировали встретиться в Москве с «оппозиционно настроенными генералами». Подозреваемые были переданы белорусским силовикам, против них возбуждено дело по статье о заговоре или иных действиях, совершенных с целью захвата государственной власти. В пресс-службе экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской сочли эту информацию спецслужб провокацией.

Ранее по теме: В ФСБ заявили о задержании в Москве готовивших переворот в Минске двух человек

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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