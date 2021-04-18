Госдеп назвал ложными сообщения о причастности США к подготовке покушения на Лукашенко
Сообщения о причастности американских властей к подготовке покушения на президента Белоруссии Александра Лукашенко являются абсолютно ложными, заявил официальный представитель госдепартамента в комментарии ТАСС.
«Мы видели сообщения в государственных СМИ России о предполагаемом заговоре против Александра Лукашенко, а также его непосредственные утверждения об этом в СМИ. Любое предположение о том, что правительство США стояло за этим или было вовлечено в попытку убийства Лукашенко, является абсолютно ложным», — рассказал он.
Накануне Лукашенко сам сообщил о подготовке покушения на него и его детей, за которым стоят, по его мнению, западные спецслужбы. Позднее о подготовке покушения на президента республики и переворота сообщила ФСБ. В спецслужбе рассказали, что граждане Белоруссии Юрий Зянкович и Александр Федута планировали осуществить 9 мая военный переворот в Белоруссии и физическое устранение Лукашенко. Для этого они планировали встретиться в Москве с «оппозиционно настроенными генералами». Подозреваемые были переданы белорусским силовикам, против них возбуждено дело по статье о заговоре или иных действиях, совершенных с целью захвата государственной власти. В пресс-службе экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской сочли эту информацию спецслужб провокацией.