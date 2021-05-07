Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию в Сирии
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили в ходе телефонного разговора ситуацию в Сирии, сообщила пресс-служба Кремля.
«Затронут ряд тем международной повестки дня с акцентом на проблематику сирийского урегулирования», – говорится в сообщении. Нетаньяху также сообщил Путину о контактах израильской стороны с представителями Киева.
В ходе разговора стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, выразив готовность активизировать торгово-экономическое взаимодействие и провести в скором времени очередное заседание межправкомиссии.
Кроме того, Путин и Нетаньяху обменялись поздравлениями по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. «Важно, что Россия и Израиль солидарно противодействуют попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны, героизации нацизма и отрицания холокоста», – передает пресс-служба Кремля. Разговор состоялся по инициативе израильской стороны.