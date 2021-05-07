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Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию в Сирии

Ведомости

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили в ходе телефонного разговора ситуацию в Сирии, сообщила пресс-служба Кремля.

«Затронут ряд тем международной повестки дня с акцентом на проблематику сирийского урегулирования», – говорится в сообщении. Нетаньяху также сообщил Путину о контактах израильской стороны с представителями Киева.

В ходе разговора стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, выразив готовность активизировать торгово-экономическое взаимодействие и провести в скором времени очередное заседание межправкомиссии.

Кроме того, Путин и Нетаньяху обменялись поздравлениями по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. «Важно, что Россия и Израиль солидарно противодействуют попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны, героизации нацизма и отрицания холокоста», – передает пресс-служба Кремля. Разговор состоялся по инициативе израильской стороны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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