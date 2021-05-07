Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию в Сирии

Кроме того, Путин и Нетаньяху обменялись поздравлениями по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. «Важно, что Россия и Израиль солидарно противодействуют попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны, героизации нацизма и отрицания холокоста», – передает пресс-служба Кремля. Разговор состоялся по инициативе израильской стороны.