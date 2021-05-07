Блинкен заявил о подрыве мирового порядка некоторыми действиями США
Некоторые действия США в последние годы подрывали мировой порядок, основанный на правилах, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на заседании Совета Безопасности ООН.
«Я знаю, что некоторые наши действия в последние годы подрывали порядок, основанный на правилах, и заставляли других задаваться вопросом, привержены ли мы все еще ему», — сказал Блинкен (цитата по ТАСС). Все, включая Соединенные Штаты, должны нести ответственность за взятые на себя обязательства, отметил он.
Госсекретарь подчеркнул, что США при администрации Джо Байдена возвращаются к многосторонней работе с международным сообществом. В частности, страна вновь присоединилась к Парижскому соглашению по климату, вернулась к работе со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), ведет работу по возвращению в Совет ООН по правам человека.
Президент США Джо Байден в день своей инаугурации, 20 января, подписал несколько указов, отменяющих ряд указов своего предшественника Дональда Трампа. В числе подписанных документов указ об остановке процесса выхода США из ВОЗ и документ о начале процесса возвращения в Парижское соглашение по климату.