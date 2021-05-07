Блинкен заявил о подрыве мирового порядка некоторыми действиями США

«Я знаю, что некоторые наши действия в последние годы подрывали порядок, основанный на правилах, и заставляли других задаваться вопросом, привержены ли мы все еще ему», — сказал Блинкен (цитата по ТАСС). Все, включая Соединенные Штаты, должны нести ответственность за взятые на себя обязательства, отметил он.