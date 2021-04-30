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В Кремле оценили первые 100 дней Байдена на посту президента США

Ведомости

Кремль ожидал лучшего развития российско-американских отношений после прихода Джо Байдена к власти в США, заявил журналистам на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы, конечно, ожидали лучшего», — сказал он, отвечая на вопрос, как Кремль оценивает первые 100 дней пребывания нового американского президента в должности.

В то же время Песков отметил, что после прихода к власти в США Байден принял важное решение — о продлении договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) до 2026 г. Этот шаг, по словам пресс-секретаря президента России, больше «относится к позитивному багажу».

«Но, конечно, этот позитивный багаж все-таки мал по сравнению с тем возом негатива, который мы саккумулировали за эти 100 дней. Этот воз, к сожалению преобладает», — добавил Песков.

Байден вступил в должность президента США 20 января этого года. На его инаугурацию приехали бывшие лидеры страны — Джордж Буш, Билл Клинтон и Барак Обама. Предшественник Байдена Дональд Трамп покинул Белый дом за несколько часов до церемонии. Он заранее предупредил, что не будет присутствовать на мероприятии.

После этого Байден ввел дополнительные санкции в отношении России, которую обвинил во вмешательстве в президентские выборы в США 2020 г. и взломе программного обеспечения компании SolarWinds, используемого американской администрацией. Кроме того, ограничения были наложены на операции иностранных инвесторов с российским госдолгом на первичном рынке. Также перед этим Вашингтон ввел санкции против ряда российских высокопоставленных чиновников из-за дела основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан Минюстом НКО-иноагентом) Алексея Навального и продлил те меры, что были реализованы в 2014 г. в связи с присоединением Крыма к России.

Ранее по теме: Байден рассказал о политике США в отношении России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных