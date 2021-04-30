В Кремле оценили первые 100 дней Байдена на посту президента США

После этого Байден ввел дополнительные санкции в отношении России, которую обвинил во вмешательстве в президентские выборы в США 2020 г. и взломе программного обеспечения компании SolarWinds, используемого американской администрацией. Кроме того, ограничения были наложены на операции иностранных инвесторов с российским госдолгом на первичном рынке. Также перед этим Вашингтон ввел санкции против ряда российских высокопоставленных чиновников из-за дела основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан Минюстом НКО-иноагентом) Алексея Навального и продлил те меры, что были реализованы в 2014 г. в связи с присоединением Крыма к России.