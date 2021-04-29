Байден рассказал о политике США в отношении России

«Что касается России, то я очень ясно дал понять президенту Путину, что, хотя мы не стремимся к эскалации, их действия имеют последствия. Я ответил прямым и пропорциональным образом на вмешательство России в наши выборы и кибератаки на наше правительство и бизнес—и они сделали и то, и другое, и я ответил», — сказал Байден.