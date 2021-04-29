Байден рассказал о политике США в отношении России
Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные штаты не стремятся к эскалации в отношениях с Россией, однако Россия ответит за вмешательство в президентские выборы в США и кибератаки, которые якобы совершила.
«Что касается России, то я очень ясно дал понять президенту Путину, что, хотя мы не стремимся к эскалации, их действия имеют последствия. Я ответил прямым и пропорциональным образом на вмешательство России в наши выборы и кибератаки на наше правительство и бизнес—и они сделали и то, и другое, и я ответил», — сказал Байден.
По его словам, Россия и США могут сотрудничать, когда это происходит в общих интересах двух стран, например, при продлении Договора СНВ по ядерному оружию и по вопросам климата.
15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций, направленных против российского госдолга. Ограничительные меры также введены в отношении 32 юридических и физических лиц, якобы причастных к вмешательству в американские выборы и распространению дезинформации, десяти российских дипломатов, а также восьми физических и юридических лиц, связанных с российскими властями в Крыму.
В ответ МИД России запретил въезд главе ФБР Кристоферу Рэю, генпрокурору США Мэррику Гарланду, советнику президента США по внутренней политике Сьюзан Райс и ряду других сотрудников администрации президента. МИД также сообщил, что ограничит практику задействования посольством США краткосрочных командируемых по линии госдепартамента для обеспечения функционирования диппредставительств. Выдача им соответствующих виз будет сведена к минимуму: до 10 человек в год на основе взаимности, отмечалось в заявлении. Кроме того, Россия объявила о высылке десяти сотрудников дипмиссий США.