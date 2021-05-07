Байден исключил влияние ситуации у границ Украины на встречу с Путиным

13 апреля в ходе телефонного разговора Байден предложил Путину обсудить весь спектр российско-американских отношений в ходе саммита, который можно будет организовать в третьей стране в ближайшие месяцы. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что встреча может состояться летом, однако конкретная дата пока неизвестна. 5 мая Байден сказал, что надеется на встречу с Путиным в ходе своей поездки в Европу в июне.