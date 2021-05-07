Байден исключил влияние ситуации у границ Украины на встречу с Путиным
Президент США Джо Байден заявил, что ситуация на российско-украинской границе не влияет на его намерение встретиться с президентом России Владимиром Путиным.
«Не влияет на мое желание провести встречу в формате «один на один», — сказал Байден, отвечая на вопрос журналиста о том, влияет ли ситуация на российско-украинской границе на его намерение провести саммит (цитата по ТАСС). Он также отметил, что число российских войск у границы Украины стало «значительно меньше», чем месяц назад.
Байден выразил уверенность, что его встреча с Путиным состоится. «Я уверен, что мы в состоянии это сделать. У нас нет определенного времени или места. Это прорабатывается», — рассказал президент.
13 апреля в ходе телефонного разговора Байден предложил Путину обсудить весь спектр российско-американских отношений в ходе саммита, который можно будет организовать в третьей стране в ближайшие месяцы. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что встреча может состояться летом, однако конкретная дата пока неизвестна. 5 мая Байден сказал, что надеется на встречу с Путиным в ходе своей поездки в Европу в июне.