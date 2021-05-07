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Байден исключил влияние ситуации у границ Украины на встречу с Путиным

Ведомости

Президент США Джо Байден заявил, что ситуация на российско-украинской границе не влияет на его намерение встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

«Не влияет на мое желание провести встречу в формате «один на один», — сказал Байден, отвечая на вопрос журналиста о том, влияет ли ситуация на российско-украинской границе на его намерение провести саммит (цитата по ТАСС). Он также отметил, что число российских войск у границы Украины стало «значительно меньше», чем месяц назад.

Байден выразил уверенность, что его встреча с Путиным состоится. «Я уверен, что мы в состоянии это сделать. У нас нет определенного времени или места. Это прорабатывается», — рассказал президент.

13 апреля в ходе телефонного разговора Байден предложил Путину обсудить весь спектр российско-американских отношений в ходе саммита, который можно будет организовать в третьей стране в ближайшие месяцы. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что встреча может состояться летом, однако конкретная дата пока неизвестна. 5 мая Байден сказал, что надеется на встречу с Путиным в ходе своей поездки в Европу в июне.

Ранее по теме: Politico назвало возможные места встречи Путина и Байдена

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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