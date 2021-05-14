Три украинских министра уходят в отставку
Министр экономики Украины Игорь Петрашко и министр инфраструктуры Владислав Криклий написали заявления об отставке по собственному желанию, сообщил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Александр Качура в своем Telegram-канале.
«В Раду поступили заявления об отставке по собственному желанию министров Петрашко и Криклия. Кадровые вопросы будут рассмотрены во вторник на внеочередном заседании», — написал он.
Он также рассказал, что основным претендентом на должность министра экономики является Алексей Любченко, а на должность министра инфраструктуры — Александр Кубраков.
Кроме того, как рассказала пресс-секретарь спикера украинского парламента Ольга Туний, в отставку также уходит министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
«Официально объявляю, что верховная рада Украины получила представление премьер-министра Украины об отставке министра здравоохранения Максима Степанова», — написала Туний в Facebook.