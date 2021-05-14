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Три украинских министра уходят в отставку

Ведомости

Министр экономики Украины Игорь Петрашко и министр инфраструктуры Владислав Криклий написали заявления об отставке по собственному желанию, сообщил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Александр Качура в своем Telegram-канале.

«В Раду поступили заявления об отставке по собственному желанию министров Петрашко и Криклия. Кадровые вопросы будут рассмотрены во вторник на внеочередном заседании», — написал он.

Он также рассказал, что основным претендентом на должность министра экономики является Алексей Любченко, а на должность министра инфраструктуры — Александр Кубраков.

Кроме того, как рассказала пресс-секретарь спикера украинского парламента Ольга Туний, в отставку также уходит министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«Официально объявляю, что верховная рада Украины получила представление премьер-министра Украины об отставке министра здравоохранения Максима Степанова», — написала Туний в Facebook.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных