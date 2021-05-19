Politico узнало о планах США задержать строительство «Северного потока — 2»
Госдепартамент планирует ввести санкции в отношении четырех судов, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2», и четырех связанных с ними компаний, сообщает Politico со ссылкой на источники. Издание также подтвердило данные портала Axios, согласно которым администрация президента Джо Байдена планирует отказаться от санкций против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига.
Эти меры войдут в отчет госдепа, документ могут предоставить в Конгресс сегодня, 19 мая. О каких именно организациях идет речь, источники газеты не уточнили. Предполагается, что ограничения против этих компаний задержат реализацию проекта.
Axios ранее сообщал, что госдеп не будет применять санкции против оператора «Северного потока-2» и Варнига, сославшись на не желание США портить отношения с Германией из-за газопровода, а также на трудности, с которыми сталкивается Байден при выстраивании отношений с Россией.
США последовательно вводили санкции против компаний — участников проекта, из-за чего не менее 18 из них отказались участвовать в стройке. В США расценивают проект как «угрозу энергетической безопасности» Европы. В России такое отношение США считают проявлением нечестной конкуренции. За окончание работ по строительству газопровода выступает Германия. Там заявляли, что вопрос завершения или незавершения строительства газопровода «Северный поток — 2» будет решен в следующие 12 месяцев.