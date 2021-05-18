СМИ узнали об отказе администрации Байдена от санкций против Nord Stream 2
Администрация президента США Джо Байдена планирует отказаться от введения санкций в отношении оператора строительства газопровода «Северный поток — 2» — компании Nord Stream 2 AG, сообщает Axios со ссылкой на информированные источники.
Издание отмечает, что такое решение говорит о нежелании США портить отношения с Германией из-за газопровода, а также то, «с какими трудностями сталкивается президент Джо Байден» при выстраивании отношений с Россией.
По данным источников, Госдепартамент США направит Конгрессу отчет о компаниях, участвующих в строительстве «Северного потока — 2», против которых следует ввести санкции. В нем будет рекомендация ввести ограничения в отношении ряда российских кораблей. Также Госдеп отметит, что оператор строительства газопровода занимается подсанкционной деятельностью, однако призовет отказаться от введения против него санкций, потому что это противоречит национальным интересам США.
США последовательно вводили санкции против компаний — участников проекта, из-за чего не менее 18 из них отказались участвовать в стройке. В США расценивают проект как «угрозу энергетической безопасности» Европы. В России такое отношение США считают проявлением нечестной конкуренции. За окончание работ выступает Германия, где неоднократно называли американские санкции вмешательством во внутренние дела страны. При этом в ФРГ заявили, что вопрос завершения или незавершения строительства газопровода «Северный поток — 2» будет решен в следующие 12 месяцев.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. Ранее Nord Stream 2 AG сообщила, что готовность газопровода по состоянию на 31 марта составляет 95%. Его строительство планировалось завершить в этом году.