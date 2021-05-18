В ФРГ заявили о решении вопроса по «Северному потоку — 2» в течение года
Вопрос завершения или незавершения строительства газопровода «Северный поток — 2» будет решен в следующие 12 месяцев, предположил министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер, слова которого передает «РИА Новости».
«Вопрос о завершении или незавершении "Северного потока 2" является одним из тех, которые, возможно, будут решены в следующие 12 месяцев», — сказал министр, выступая на 25-ой конференции «Потсдамские встречи».
По его словам, правительство Германии «успешно преодолевало до сих пор все возможные эскалации, возникновение конфликтов в этой связи». Окончание строительства газопровода зависит «от скорости работ по прокладке», добавил он.
«Я, конечно, не инженер, и проблемы, которые есть сейчас, — это не отсутствие разрешений, много разрешений получены не только в Германии, но и в скандинавских странах, там, где ведется прокладка трубопровода. Не хватает еще маленького отрезка», — сказал министр.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. Ранее Nord Stream 2 AG сообщила, что готовность газопровода по состоянию на 31 марта составляет 95%. Его строительство планируют завершить в этом году.
Против завершения его строительства выступают США и некоторые их союзники. Соединенные Штаты последовательно вводили санкции против компаний — участников проекта, из-за чего не менее 18 из них отказались участвовать в стройке. В США расценивают проект как «угрозу энергетической безопасности» Европы. В России такое отношение США считают проявлением нечестной конкуренции. За окончание работ выступает Германия, где неоднократно называли американские санкции вмешательством во внутренние дела страны.