В ФРГ заявили о решении вопроса по «Северному потоку — 2» в течение года

«Я, конечно, не инженер, и проблемы, которые есть сейчас, — это не отсутствие разрешений, много разрешений получены не только в Германии, но и в скандинавских странах, там, где ведется прокладка трубопровода. Не хватает еще маленького отрезка», — сказал министр.