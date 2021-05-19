Госдума одобрила выход России из Договора по открытому небу
Государственная дума поддержала выход России из Договора по открытому небу. Такой законопроект внес на рассмотрение президент России Владимир Путин, говорится на сайте Госдумы.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 г. и вступил в силу в 2002 г., его участниками были 35 государств, включая США и остальные страны НАТО, а также Россия, Украина, Белоруссия и ряд других европейских стран. Документ разрешает странам-членам проводить наблюдательные полеты над территориями друг друга в целях контроля военной деятельности.
В связи с выходом США из договора в ноябре 2020 г. 15 января 2021 г. МИД России объявил о начале процедуры выхода России из соглашения. В свою очередь поводом для выхода Вашингтона из договора, по утверждению администрации прошлого американского президента Дональда Трампа, стали неоднократные нарушения со стороны Москвы. 11 мая законопроект о денонсации Договора по открытому небу внес в Госдуму Путин.