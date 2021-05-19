Госдума одобрила выход России из Договора по открытому небу

Договор по открытому небу был подписан в 1992 г. и вступил в силу в 2002 г., его участниками были 35 государств, включая США и остальные страны НАТО, а также Россия, Украина, Белоруссия и ряд других европейских стран. Документ разрешает странам-членам проводить наблюдательные полеты над территориями друг друга в целях контроля военной деятельности.