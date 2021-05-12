МИД заявил о последнем шансе сохранить Договор по открытому небу
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков призвал союзников США, участвующих в Договоре по открытому небу, одуматься и не упустить шанс сохранить соглашение, передает ТАСС.
«Мы вновь адресуем нашим оппонентам призыв все же одуматься, ответственно подойти к текущему моменту и не упустить последний шанс, который у них остался, для сохранения договора», — сказал он.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 г. и вступил в силу в 2002 г., его участниками были 35 государств, включая США и остальные страны НАТО, а также Россия, Украина, Белоруссия и ряд других европейских стран. Документ разрешает странам-членам проводить наблюдательные полеты над территориями друг друга в целях контроля военной деятельности.
В связи с выходом США из договора в ноябре 2020 г. 15 января 2021 г. МИД России объявил о начале процедуры выхода России из соглашения. В свою очередь поводом для выхода Вашингтона из договора, по утверждению администрации прошлого американского президента Дональда Трампа, стали неоднократные нарушения со стороны Москвы.
11 мая законопроект о денонсации Договора по открытому небу внес в Госдуму президент России Владимир Путин.