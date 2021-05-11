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В Совфеде оценили сроки денонсации Договора по открытому небу

Ведомости

Совет Федерации может рассмотреть закон о денонсации Договора по открытому небу до начала июня, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на вице-спикера Совфеда Константина Косачева.

«Рассмотрение закона о денонсации Договора по открытому небу будет идти в соответствии с графиком Госдумы, а затем Государственная дума должна не позже чем через пять дней этот закон передать, если он будет принят. Совфед должен в течение 14 дней его рассмотреть», — сказал Косачев в эфире телеканала «Вместе РФ».

«Поэтому, я думаю, в конце мая – начале июня все процедуры по денонсации договора обязательно пройдут обе палаты Федерального собрания, если до этого ничего не произойдет и если американская сторона не пересмотрит своих деструктивных подходов по соблюдению либо разрушению договора», — добавил сенатор.

При этом он отметил, что Россия «сделала все, чтобы этот договор сохранить».

Договор по открытому небу был подписан в 1992 г. и вступил в силу в 2002 г., его участниками были 35 государств, включая США и остальные страны НАТО, а также Россия, Украина, Белоруссия и ряд других европейских стран. Документ разрешает странам-членам проводить наблюдательные полеты над территориями друг друга в целях контроля военной деятельности.

В связи с выходом США из договора в ноябре 2020 г. 15 января 2021 г. МИД России объявил о начале процедуры выхода России из соглашения. В свою очередь поводом для выхода Вашингтона из договора, по утверждению администрации прошлого американского президента Дональда Трампа, стали неоднократные нарушения со стороны Москвы.

11 мая законопроект о денонсации Договора по открытому небу внес в Госдуму президент России Владимир Путин.

Ранее по теме: Путин внес в Госдуму законопроект о выходе России из Договора по открытому небу

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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