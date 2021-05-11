В Совфеде оценили сроки денонсации Договора по открытому небу

«Рассмотрение закона о денонсации Договора по открытому небу будет идти в соответствии с графиком Госдумы, а затем Государственная дума должна не позже чем через пять дней этот закон передать, если он будет принят. Совфед должен в течение 14 дней его рассмотреть», — сказал Косачев в эфире телеканала «Вместе РФ».