В Совфеде оценили сроки денонсации Договора по открытому небу
Совет Федерации может рассмотреть закон о денонсации Договора по открытому небу до начала июня, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на вице-спикера Совфеда Константина Косачева.
«Рассмотрение закона о денонсации Договора по открытому небу будет идти в соответствии с графиком Госдумы, а затем Государственная дума должна не позже чем через пять дней этот закон передать, если он будет принят. Совфед должен в течение 14 дней его рассмотреть», — сказал Косачев в эфире телеканала «Вместе РФ».
«Поэтому, я думаю, в конце мая – начале июня все процедуры по денонсации договора обязательно пройдут обе палаты Федерального собрания, если до этого ничего не произойдет и если американская сторона не пересмотрит своих деструктивных подходов по соблюдению либо разрушению договора», — добавил сенатор.
При этом он отметил, что Россия «сделала все, чтобы этот договор сохранить».
Договор по открытому небу был подписан в 1992 г. и вступил в силу в 2002 г., его участниками были 35 государств, включая США и остальные страны НАТО, а также Россия, Украина, Белоруссия и ряд других европейских стран. Документ разрешает странам-членам проводить наблюдательные полеты над территориями друг друга в целях контроля военной деятельности.
В связи с выходом США из договора в ноябре 2020 г. 15 января 2021 г. МИД России объявил о начале процедуры выхода России из соглашения. В свою очередь поводом для выхода Вашингтона из договора, по утверждению администрации прошлого американского президента Дональда Трампа, стали неоднократные нарушения со стороны Москвы.
11 мая законопроект о денонсации Договора по открытому небу внес в Госдуму президент России Владимир Путин.