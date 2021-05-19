Лавров пошутил над прервавшим его выступление журналистом BBC
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в Душанбе пошутил над корреспондентом местного бюро BBC, который прервал его речь установкой микрофонов на стол.
«Это BBC такие манеры практикует?», – сказал Лавров, после чего продолжил выступление.
Ранее Лавров пошутил об удаленном формате работы. Он высказался в пользу оффлайн-работы, а также заметил, что человечество не сможет продолжить себя в онлайн-формате.
В октябре 2020 г. министр ответил на вопрос, чья победа на выборах в США будет лучше для Москвы – Дональда Трампа или Джо Байдена, песней комика Семена Слепакова о нелюбви к России других стран. Текст песни начинается словами: «Америка нас не любит».