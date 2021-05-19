Лавров пошутил над прервавшим его выступление журналистом BBC

В октябре 2020 г. министр ответил на вопрос, чья победа на выборах в США будет лучше для Москвы – Дональда Трампа или Джо Байдена, песней комика Семена Слепакова о нелюбви к России других стран. Текст песни начинается словами: «Америка нас не любит».