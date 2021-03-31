Лавров пошутил об удаленном формате работы
Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался в пользу оффлайн-работы, а также заметил, что человечество не сможет продолжить себя в онлайн-формате. С такой репликой глава российского внешнеполитического ведомства выступил в ходе специальной сессии ближневосточной конференции клуба «Валдай», его слова передает агентство «РИА Новости».
«Абсолютно согласен, что оффлайн работать лучше. По крайней мере человечество продолжит себя только оффлайн. Онлайн не получится», — сказал он.
После этого, как передает агентство, участники сессии «вернулись к геополитическим проблемам на Ближнем Востоке».
В частности, на заседании обсуждали разработку концепции безопасности в Персидском заливе, будущие потенциальные встречи лидеров России и Китая, а также участие США и НАТО в урегулировании конфликтов в регионе.