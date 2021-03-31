Лавров пошутил об удаленном формате работы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался в пользу оффлайн-работы, а также заметил, что человечество не сможет продолжить себя в онлайн-формате. С такой репликой глава российского внешнеполитического ведомства выступил в ходе специальной сессии ближневосточной конференции клуба «Валдай», его слова передает агентство «РИА Новости».