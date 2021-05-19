Из Ливана выпустили несколько ракет по Израилю
По территории Израиля выпустили четыре ракеты из Ливана, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу армии Израиля. Одна из ракет была перехвачена.
«После сообщения о сиренах воздушной тревоги было обнаружено четыре запуска из Ливана в Израиль. ПВО перехватили один пуск. Одна ракета упала на открытой местности, две — в море», — говорится в сообщении военных.
Артиллерия Израиля начала наносить удары по целям на территории Ливана, где проживает большое количество палестинских беженцев.
Эскалация напряженности между Израилем и палестинскими арабами началась после того, как согласно решению израильского суда, в квартале Шейх Джаррах и возле Храмовой горы в Иерусалиме началось выселение нескольких арабских семей. Это привело к протестам в районе, а из сектора Газа участились ракетные обстрелы.
К 18 мая жертвами конфликта с израильской стороны, по данным Тель-Авива, стали 10 человек, большинство из них — мирные жители. Армия обороны Израиля отчитывается об уничтожении 150 боевиков и полевых командиров ХАМАС, а также связанных с ней группировок. Минздрав Газы сообщает о 200 погибших гражданских лицах, из которых около 50 — дети и около 30 — женщины.