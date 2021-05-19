Путин обсудил с Алиевым ситуацию на границе Азербайджана и Армении
Президент России Владимир Путин обсудил в ходе телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым недавний инцидент на азербайджанско-армянской границе, сообщила пресс-служба Кремля.
«Было уделено внимание недавнему инциденту на азербайджанско-армянской границе. Общий настрой на то, чтобы урегулирование велось исключительно политико-дипломатическими методами», – говорится в сообщении.
Россия продолжит посреднические усилия и консультативное содействие, направленное на достижение между Азербайджаном и Арменией договоренности о запуске процесса делимитации и демаркации государственной границы, отметили в Кремле.
В ходе обсуждения ситуации вокруг Нагорного Карабаха лидеры сделали акцент на решении практических задач по обеспечению безопасности и стабильности в регионе в соответствии с трехсторонними заявлениями от 9 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г.
По данным Минобороны Армении, азербайджанские вооруженные силы 13 мая попытались продвинуть свои посты на армяно-азербайджанской границе. Премьер-министр Армении Никол Пашинян позже уточнил, что подразделение армии Азербайджана в составе около 250 военнослужащих нарушили армянскую госграницу в районе озера Севлич между Сюникской областью Армении и Лачинским районом Азербайджана. Из этого азербайджанского района, на протяжении более чем 26 лет контролировавшегося непризнанной Нагорно-Карабахской республикой, Армения ранее вывела свои войска после вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.