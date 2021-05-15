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В минобороны Армении назвали неурегулированной ситуацию на границе с Азербайджаном

Ведомости

На территории Сюникской и Гегаркуникской областей Армении по-прежнему остаются вооруженные силы Азербайджана, говорится в сообщении минобороны республики.

«По состоянию на утро 15 мая ситуация, возникшая после вторжения вооруженных сил Азербайджана 12-13 мая на отдельные приграничные районы Сюникской и Гегаркуникской областей Армении под предлогом "корректировки границы", не урегулирована. Несмотря на то, что в результате действий армянских частей азербайджанские военные были вынуждены покинуть некоторые части, часть из них все еще находится на территории республики», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве страны назвали действия Азербайджана «абсолютно неприемлемыми» и заявили о необходимости мирного урегулирования ситуации.

Ранее в Армении сообщали, что азербайджанские вооруженные силы 13 мая попытались продвинуть свои посты на армяно-азербайджанской границе на участках городов Варденис и Сисиан на юге Армении. Армянские военные утверждают, что азербайджанские военнослужащие углубились в территорию страны более чем на 3 км.

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян позже уточнил, что подразделение армии Азербайджана в составе около 250 военнослужащих нарушили армянскую госграницу в районе озера Севлич между Сюникской областью Армении и Лачинским районом Азербайджана. Из этого азербайджанского района, на протяжении более чем 26 лет контролировавшегося непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР), Армения ранее вывела свои войска после вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе. Это решение было принято после соглашений Еревана и Баку при посредничестве Москвы в ноябре 2020 г.

В Баку заявили, что размещают своих пограничников в процессе демаркации границы между двумя государствами в соответствии с имеющимися картами, назвав реакцию Еревана «неадекватной» и рассчитанной на внутреннюю аудиторию в канун парламентских выборов. В Азербайджане, в то же время, признали, что из-за того, что граница между странами с советских времен не демаркирована, у сторон могут быть разные мнения по поводу ее прохождения.

 

Ранее по теме: Пашинян попросил у Путина военную помощь

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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