В минобороны Армении назвали неурегулированной ситуацию на границе с Азербайджаном

В Баку заявили, что размещают своих пограничников в процессе демаркации границы между двумя государствами в соответствии с имеющимися картами, назвав реакцию Еревана «неадекватной» и рассчитанной на внутреннюю аудиторию в канун парламентских выборов. В Азербайджане, в то же время, признали, что из-за того, что граница между странами с советских времен не демаркирована, у сторон могут быть разные мнения по поводу ее прохождения.