В минобороны Армении назвали неурегулированной ситуацию на границе с Азербайджаном
На территории Сюникской и Гегаркуникской областей Армении по-прежнему остаются вооруженные силы Азербайджана, говорится в сообщении минобороны республики.
«По состоянию на утро 15 мая ситуация, возникшая после вторжения вооруженных сил Азербайджана 12-13 мая на отдельные приграничные районы Сюникской и Гегаркуникской областей Армении под предлогом "корректировки границы", не урегулирована. Несмотря на то, что в результате действий армянских частей азербайджанские военные были вынуждены покинуть некоторые части, часть из них все еще находится на территории республики», — говорится в сообщении.
В оборонном ведомстве страны назвали действия Азербайджана «абсолютно неприемлемыми» и заявили о необходимости мирного урегулирования ситуации.
Ранее в Армении сообщали, что азербайджанские вооруженные силы 13 мая попытались продвинуть свои посты на армяно-азербайджанской границе на участках городов Варденис и Сисиан на юге Армении. Армянские военные утверждают, что азербайджанские военнослужащие углубились в территорию страны более чем на 3 км.
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян позже уточнил, что подразделение армии Азербайджана в составе около 250 военнослужащих нарушили армянскую госграницу в районе озера Севлич между Сюникской областью Армении и Лачинским районом Азербайджана. Из этого азербайджанского района, на протяжении более чем 26 лет контролировавшегося непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР), Армения ранее вывела свои войска после вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе. Это решение было принято после соглашений Еревана и Баку при посредничестве Москвы в ноябре 2020 г.
В Баку заявили, что размещают своих пограничников в процессе демаркации границы между двумя государствами в соответствии с имеющимися картами, назвав реакцию Еревана «неадекватной» и рассчитанной на внутреннюю аудиторию в канун парламентских выборов. В Азербайджане, в то же время, признали, что из-за того, что граница между странами с советских времен не демаркирована, у сторон могут быть разные мнения по поводу ее прохождения.