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Пашинян попросил у Путина военную помощь

Ведомости

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать военную помощь, сообщает «РИА Новости».

«Никол Пашинян заявил, что написал письмо Владимиру Путину с просьбой о военной помощи из-за ситуации в Сюникской области, приграничной с Азербайджаном», — пишет агентство.

Ранее сегодня пресс-служба Кремля сообщила о разговоре Путина и Пашиняна, в рамках которого произошел «обмен мнениями» по ситуации на границе Армении и Азербайджана, а также в зоне Карабахского конфликта. Детали беседы не разглашались.

По данным Минобороны Армении, азербайджанские вооруженные силы 13 мая попытались продвинуть свои посты на армяно-азербайджанской границе на участках городов Варденис и Сисиан на юге Армении. Армянские военные утверждают, что азербайджанские военнослужащие углубились в территорию страны более чем на 3 км.

Пашинян позже уточнил, что подразделение армии Азербайджана в составе около 250 военнослужащих нарушили армянскую госграницу в районе озера Севлич между Сюникской областью Армении и Лачинским районом Азербайджана. Из этого азербайджанского района, на протяжении более чем 26 лет контролировавшегося непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР), Армения ранее вывела свои войска после вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе. Это решение было принято после соглашений Еревана и Баку при посредничестве Москвы в ноябре 2020 г.

В Баку заявили, что размещают своих пограничников в процессе демаркации границы между двумя государствами в соответствии с имеющимися картами, назвав реакцию Еревана «неадекватной» и рассчитанной на внутреннюю аудиторию в канун парламентских выборов. В Азербайджане, в то же время, признали, что из-за того, что граница между странами с советских времен не демаркирована, у сторон могут быть разные мнения по поводу ее прохождения.

Ранее по теме: Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Карабахе и на армяно-азербайджанской границе
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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