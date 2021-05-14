Пашинян попросил у Путина военную помощь
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать военную помощь, сообщает «РИА Новости».
«Никол Пашинян заявил, что написал письмо Владимиру Путину с просьбой о военной помощи из-за ситуации в Сюникской области, приграничной с Азербайджаном», — пишет агентство.
Ранее сегодня пресс-служба Кремля сообщила о разговоре Путина и Пашиняна, в рамках которого произошел «обмен мнениями» по ситуации на границе Армении и Азербайджана, а также в зоне Карабахского конфликта. Детали беседы не разглашались.
По данным Минобороны Армении, азербайджанские вооруженные силы 13 мая попытались продвинуть свои посты на армяно-азербайджанской границе на участках городов Варденис и Сисиан на юге Армении. Армянские военные утверждают, что азербайджанские военнослужащие углубились в территорию страны более чем на 3 км.
Пашинян позже уточнил, что подразделение армии Азербайджана в составе около 250 военнослужащих нарушили армянскую госграницу в районе озера Севлич между Сюникской областью Армении и Лачинским районом Азербайджана. Из этого азербайджанского района, на протяжении более чем 26 лет контролировавшегося непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР), Армения ранее вывела свои войска после вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе. Это решение было принято после соглашений Еревана и Баку при посредничестве Москвы в ноябре 2020 г.
В Баку заявили, что размещают своих пограничников в процессе демаркации границы между двумя государствами в соответствии с имеющимися картами, назвав реакцию Еревана «неадекватной» и рассчитанной на внутреннюю аудиторию в канун парламентских выборов. В Азербайджане, в то же время, признали, что из-за того, что граница между странами с советских времен не демаркирована, у сторон могут быть разные мнения по поводу ее прохождения.