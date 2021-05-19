В Бундестаге поприветствовали возможное снятие санкций с «Северного потока — 2»
Санкции США в отношении участников проекта «Северный поток — 2» незаконны, их ослабление станет доказательством разумного подхода Вашингтона, сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Бундестага по экономике и энергетике Клауса Эрнста.
«Если американский президент [Джо Байден] действительно решил отступить от незаконной санкционной политики США против "Северного потока — 2", то я это приветствую», — сказал он.
Это, по словам Эрнста, стало бы «доказательством разумного подхода, а не слабости».
«Санкционная политика, при помощи которой США хотят добиваться собственных экономических целей, неприемлема. Если президент Джо Байден это осознает и если его страна постепенно вернется к роли настоящего партнера, который уважает суверенитет своих союзников, то это может также внести разрядку в отношения с Россией», — добавил глава комитета Бундестага.
О планах администрации президента США Джо Байдена отказаться от введения санкций в отношении оператора строительства газопровода «Северный поток — 2» — компании Nord Stream 2 AG 18 мая сообщило издание Axios со ссылкой на информированные источники. В публикации отмечалось, что такое решение говорит о нежелании США портить отношения с Германией из-за газопровода, а также о том, «с какими трудностями сталкивается президент Джо Байден» при выстраивании отношений с Россией.
США последовательно вводили санкции против компаний — участников проекта, из-за чего не менее 18 из них отказались участвовать в стройке. В США расценивают проект как «угрозу энергетической безопасности» Европы. В России такое отношение США считают проявлением нечестной конкуренции. За окончание работ выступает Германия, где неоднократно называли американские санкции вмешательством во внутренние дела страны.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. Ранее Nord Stream 2 AG сообщила, что готовность газопровода по состоянию на 31 марта составляет 95%. Его строительство планируется завершить в этом году.