В Бундестаге поприветствовали возможное снятие санкций с «Северного потока — 2»

О планах администрации президента США Джо Байдена отказаться от введения санкций в отношении оператора строительства газопровода «Северный поток — 2» — компании Nord Stream 2 AG 18 мая сообщило издание Axios со ссылкой на информированные источники. В публикации отмечалось, что такое решение говорит о нежелании США портить отношения с Германией из-за газопровода, а также о том, «с какими трудностями сталкивается президент Джо Байден» при выстраивании отношений с Россией.